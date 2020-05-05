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На этой неделе на сайте DxOMark должно появиться сразу пять отчётов о возможностях камер некоторых смартфонов. Два из них уже были опубликованы. Вчера французские специалисты вынесли вердикт фронтальной камере Samsung Galaxy S20 Ultra, а сегодня свою оценку получила фронталка в Honor View 30 Pro.

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Примечательно, что оба смартфона делят 6-7 места в рейтинге основных камер, набирая по 122 балла. Выше расположились только Huawei Mate 30 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, OPPO Find X2 Pro, Honor 30 Pro и Huawei P40 Pro. В тесте фронтальной камеры флагман компании из Южной Кореи занял высокую строчку. Он разделил 2-3 места с Huawei nova 6 Pro. А вот китайский аппарат с треском провалил своё тестирование. Но обо всём по порядку.

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Сразу отметим, что оба смартфона продаются официально в России. Рекомендованная цена Samsung Galaxy S20 Ultra составляет 99 990 рублей. Honor View 30 Pro стоит почти втрое дешевле. Его китайская компания предлагает за 36 990 рублей.

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На бумаге Samsung Galaxy S20 Ultra имеет одну из самых мощных фронтальных камер на рынке. Она представлена модулем на 40 Мп, в основе которого лежит матрица оптического формата 1/2,65 дюйма с размером пикселя 0,7 мкм. Угол обзора составляет 25 мм, а светосила оптики – f/2,2. При этом по умолчанию смартфон делает снимки с разрешением 6,5 Мп при значении эквивалентного фокусного расстояния 32 мм. Само собой, производителем заявлены интеллектуальные функции и различные режимы, включая режим групповых селфи. Также отметим фазовую автофокусировку и поддержку записи видео в 4K UHD с частотой до 60 к/сек.

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За съёмку видео флагман компании из Сувона получил 95 баллов. Здесь высоко оценили текстуры, детализацию, глубину и цветопередачу, а вот автофокус показал себя не лучшим образом. Также отмечается проблемы с балансом белом при съёмке на улице.

Баланс белого проседает и при фотосъёмке. К плюсам относят небольшой уровень цифрового шума, размытие фона в портретном режиме, детализацию и широкий динамический диапазон. Фотовозможности смартфона оценили в 104 балла. За запись видео флагман южнокорейской компании получил 95 баллов. Итоговый результат Samsung Galaxy S20 Ultra составил 100 баллов.

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Honor View 30 Pro полностью провалился в каждом тесте. Фотовозможности оценили лишь в 70 пунктов. Из положительного выделили низкий уровень шума при нехватке света и экспозицию. Минусов куда больше. Применение эффектов бьютификации приводит к потере текстур. Снимкам не хватает насыщенности и контрастности. Также недостатком является неточное размытие фона в портретном режиме и потеря детализации при съёмке на расстоянии.

С записью видео всё оказалось не так плохо, до показателей лидеров китайскому флагману ещё далеко. Присудили Honor View 30 Pro 85 пунктов. Недостатками стали ограниченный динамический диапазон, узкая глубина резкости, которая приводит к потери детализации, и слабая обработка цвета.

Из положительного отмечают работу программной стабилизации, текстуры, если объект находится в фокусе. Также к плюсам во время записи роликов французские специалисты из лаборатории DxO отнесли баланс белого и экспозицию.

Всего смартфону присудили 76 баллов. С таким результатом он занял место в середине третьего десятка. Всего рейтинг фронтальных камеры состоит из чуть более чем 30 моделей. Ниже Honor View 30 Pro оказались Huawei Mate 20 Pro, Lenovo Z6 Pro, Samsung Galaxy S8, Huawei P20 Pro, Apple iPhone X, Meitu T9, Meitu V6 и Intex Aqua Selfie. Примечательно, что некоторые из этих смартфонов занимают лидерские места в рейтинге основных камер.

Напомним, что Honor View 30 Pro оснащён сдвоенной селфи-камерой. Главный модуль имеет разрешение 32 Мп. Он представлен датчиком изображения типа 1/2,8 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Апертура – f/2. Второй модуль имеет разрешение 8 Мп и широкоугольную оптику с диафрагмой f/2,2. Видео смартфон может снимать в 4K UHD с частотой 30 к/сек.