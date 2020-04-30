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Сегодня американская компания Intel анонсировала настольные процессоры поколения Comet Lake-S. Всего производитель из солнечной Калифорнии презентовал более трёх десятков новинок, а флагманом стала модель Intel Core i9-10900K.

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Этот CPU имеет десять ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота составляет 3,7 ГГц, а в режиме Thermal Velocity Boost она может повышать до 5,3 ГГц. Производитель заявляет, что новинка имеет TDP на уровне 125 Вт. Однако, как оказалось, при максимальных нагрузках потребление может возрастать в два раза.

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Энергопотребление процессоров Intel Процессор TDP / PL1 PL2 Отклонение Tau Intel Core i9-10900K 125 Вт 250 Вт 100% 56 сек Intel Core i7-10700K 125 Вт 229 Вт 83,2% 56 сек Intel Core i5-10600K 125 Вт 182 Вт 45,6% 56 сек Intel Core i9-9900KS 127 Вт 159 Вт 25,2% 28 сек Intel Core i9-9900K 95 Вт 119 Вт 25,3% 28 сек

Официально заявленная величина отвода тепловой мощности для процессоров не всегда является показательным индикатором. Согласно информации на сайте компании Intel, заявленный параметр TDP отражает среднее значение потребления энергии при рассеивании мощности процессора. Производитель разделяет уровень энергии в CPU на PL1, который равен TDP, т.е. 125 Вт в случае с Core i9-10900K, и PL2. Второй показатель отображает краткосрочное максимальное энергопотребление процессора.





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Как стало известно, 10-ядерная новинка американской компании в режиме PL2 потребляет 250 Вт, т.е. в два раза больше в сравнении с заявленным TDP. Для Core i7-10700K данный показатель составляет 229 Вт, а для Core i5-10600K – 182 Вт. Все три процессора «удерживают» такой уровень потребления энергии в течение 56 секунд, о чём свидетельствует индикатор Tau. Отметим, что Intel Core i9-9900KS и Core i9-9900K потребляют на коротких промежутках времени 159 Вт и 119 Вт соответственно. Tau составляет 28 секунд.