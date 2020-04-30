Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет до 250 Вт
Сегодня американская компания Intel анонсировала настольные процессоры поколения Comet Lake-S. Всего производитель из солнечной Калифорнии презентовал более трёх десятков новинок, а флагманом стала модель Intel Core i9-10900K.
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Этот CPU имеет десять ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота составляет 3,7 ГГц, а в режиме Thermal Velocity Boost она может повышать до 5,3 ГГц. Производитель заявляет, что новинка имеет TDP на уровне 125 Вт. Однако, как оказалось, при максимальных нагрузках потребление может возрастать в два раза.
рекламаОфициально заявленная величина отвода тепловой мощности для процессоров не всегда является показательным индикатором. Согласно информации на сайте компании Intel, заявленный параметр TDP отражает среднее значение потребления энергии при рассеивании мощности процессора. Производитель разделяет уровень энергии в CPU на PL1, который равен TDP, т.е. 125 Вт в случае с Core i9-10900K, и PL2. Второй показатель отображает краткосрочное максимальное энергопотребление процессора.
|
Энергопотребление процессоров Intel
|
Процессор
|
TDP / PL1
|
PL2
|
Отклонение
|
Tau
|
Intel Core i9-10900K
|
125 Вт
|
250 Вт
|
100%
|
56 сек
|
Intel Core i7-10700K
|
125 Вт
|
229 Вт
|
83,2%
|
56 сек
|
Intel Core i5-10600K
|
125 Вт
|
182 Вт
|
45,6%
|
56 сек
|
Intel Core i9-9900KS
|
127 Вт
|
159 Вт
|
25,2%
|
28 сек
|
Intel Core i9-9900K
|
95 Вт
|
119 Вт
|
25,3%
|
28 сек
рекламаКак стало известно, 10-ядерная новинка американской компании в режиме PL2 потребляет 250 Вт, т.е. в два раза больше в сравнении с заявленным TDP. Для Core i7-10700K данный показатель составляет 229 Вт, а для Core i5-10600K – 182 Вт. Все три процессора «удерживают» такой уровень потребления энергии в течение 56 секунд, о чём свидетельствует индикатор Tau. Отметим, что Intel Core i9-9900KS и Core i9-9900K потребляют на коротких промежутках времени 159 Вт и 119 Вт соответственно. Tau составляет 28 секунд.
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