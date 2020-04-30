Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Intel наконец-то официально анонсировала новые процессоры десятого поколения для настольных ПК. В последнее время утечки о них участились, поэтому сегодня осталось лишь подвести итоги.

реклама

Чипы изготовлены по старому доброму 14-нанометровому технологическому процессу. Семейство возглавляют флагманские модели Intel Core i9 с 10 ядрами и поддержкой многопоточности. Пиковая частота Core i9-10900K и Core i9-10900KF в режиме Thermal Velocity Boost может достигать 5,3 ГГц. Заплатить за эти новинки придётся около 500 долларов. Все ключевые характеристики и стоимость процессоров вы можете найти в таблице ниже. Отметим только, что самые дешёвые CPU – 42-долларовые Celeron G-5900 и Celeron G-5900T с TDP 58 Вт и 35 Вт соответственно.

Цены и характеристики процессоров Intel Comet Lake-S CPU Ядра / Потоки Частоты, ГГц TDP, Вт Стоимость, $ Ном. TB 2.0 TB Max 3.0 TVB Intel Core i9-10900K 10 / 20 3,7 5,1 5,2 5,3 125 488 i9-10900KF 10 / 20 3,7 5,1 5,2 5,3 125 472 i9-10900 10 / 20 2,8 5,0 5,1 5,2 65 439 i9-10900F 10 / 20 2,8 5,0 5,1 5,2 65 422 i9-10900T 10 / 20 1,9 4,5 4,6 - 35 439 i7-10700K 8 / 16 3,8 5,0 5,1 - 125 374 i7-10700KF 8 / 16 3,8 5,0 5,1 - 125 349 i7-10700 8 / 16 2,9 4,7 4,8 - 65 323 i7-10700F 8 / 16 2,9 4,7 4,8 - 65 298 i7-10700T 8 / 16 2,0 4,4 4,5 - 35 325 i5-10600K 6 / 12 4,1 4,8 - - 125 262 i5-10600KF 6 / 12 4,1 4,8 - - 125 237 i5-10600 6 / 12 3,3 4,8 - - 65 213 i5-10600T 6 / 12 2,4 4,0 - - 35 213 i5-10500 6 / 12 3,1 4,5 - - 65 192 i5-10500T 6 / 12 2,3 3,8 - - 35 192 i5-10400 6 / 12 2,9 4,3 - - 65 182 i5-10400F 6 / 12 2,9 4,3 - - 65 157 i5-10400T 6 / 12 2,0 3,6 - - 35 182 i3-10320 4 / 8 3,8 4,6 - - 65 154 i3-10300 4 / 8 3,7 4,4 - - 65 143 i3-10300T 4 / 8 3,0 3,9 - - 35 143 i3-10100 4 / 8 3.6 4.3 - - 65 122 i3-10100T 4 / 8 3,0 3,8 - - 35 122 Intel Pentium G-6600 2 / 4 4,2 - - - 58 86 G-6500 2 / 4 4,1 - - - 58 75 G-6500T 2 / 4 3,5 - - - 35 75 G-6400 2 / 4 4,0 - - - 88 64 G-6400T 2 / 4 3,4 - - - 35 64 Intel Celeron G-5920 2 / 2 3,5 - - - 58 52 G-5900 2 / 2 3,4 - - - 58 42 G-5900T 2 / 2 3,2 - - - 35 42

реклама

Всего компания из Калифорнии показала более трёх десятков новинок. В семейство вошли, помимо 10-ядерных 20-поточных флагманов, решения с числом ядер от 2 до 8 и требованиями по теплоотводу от 35 Вт до 125 Вт. В процессорах серии Celeron отсутствует поддержка многопоточности. Энергоэффективные модели обозначены индексом T. Ещё одним новшеством стал разъём LGA 1200, о котором придётся вспоминать ещё при релизе процессоров поколения Rocket Lake. Также следует выделить добавление поддержки контроллера Ethernet Connection I225, который способен обеспечить скорость 2,5 Гбит/сек. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 тоже заявлена.

Если говорить о флагманском решении в лице модели Intel Core i9-10900K, сражаться за кошельки покупателей она будет с Ryzen 9 3900X. Новинка в качестве преимущества имеет более высокие частоты, тогда как платформа компании AMD может похвастаться наличием дюжины процессорных ядер. Кроме того, Intel утверждает, что быстродействие Core i9-10900K, если проводить сравнение с Core i9-9900K, в Adobe Lightroom и Premier Pro выросла на 13-18%.