Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
Компания Intel наконец-то официально анонсировала новые процессоры десятого поколения для настольных ПК. В последнее время утечки о них участились, поэтому сегодня осталось лишь подвести итоги.
реклама
Чипы изготовлены по старому доброму 14-нанометровому технологическому процессу. Семейство возглавляют флагманские модели Intel Core i9 с 10 ядрами и поддержкой многопоточности. Пиковая частота Core i9-10900K и Core i9-10900KF в режиме Thermal Velocity Boost может достигать 5,3 ГГц. Заплатить за эти новинки придётся около 500 долларов. Все ключевые характеристики и стоимость процессоров вы можете найти в таблице ниже. Отметим только, что самые дешёвые CPU – 42-долларовые Celeron G-5900 и Celeron G-5900T с TDP 58 Вт и 35 Вт соответственно.
|
Цены и характеристики процессоров Intel Comet Lake-S
|
CPU
|
Ядра / Потоки
|
Частоты, ГГц
|
TDP, Вт
|
Стоимость, $
|
Ном.
|
TB 2.0
|
TB Max 3.0
|
TVB
|
Intel Core
|
i9-10900K
|
10 / 20
|
3,7
|
5,1
|
5,2
|
5,3
|
125
|
488
|
i9-10900KF
|
10 / 20
|
3,7
|
5,1
|
5,2
|
5,3
|
125
|
472
|
i9-10900
|
10 / 20
|
2,8
|
5,0
|
5,1
|
5,2
|
65
|
439
|
i9-10900F
|
10 / 20
|
2,8
|
5,0
|
5,1
|
5,2
|
65
|
422
|
i9-10900T
|
10 / 20
|
1,9
|
4,5
|
4,6
|
-
|
35
|
439
|
i7-10700K
|
8 / 16
|
3,8
|
5,0
|
5,1
|
-
|
125
|
374
|
i7-10700KF
|
8 / 16
|
3,8
|
5,0
|
5,1
|
-
|
125
|
349
|
i7-10700
|
8 / 16
|
2,9
|
4,7
|
4,8
|
-
|
65
|
323
|
i7-10700F
|
8 / 16
|
2,9
|
4,7
|
4,8
|
-
|
65
|
298
|
i7-10700T
|
8 / 16
|
2,0
|
4,4
|
4,5
|
-
|
35
|
325
|
i5-10600K
|
6 / 12
|
4,1
|
4,8
|
-
|
-
|
125
|
262
|
i5-10600KF
|
6 / 12
|
4,1
|
4,8
|
-
|
-
|
125
|
237
|
i5-10600
|
6 / 12
|
3,3
|
4,8
|
-
|
-
|
65
|
213
|
i5-10600T
|
6 / 12
|
2,4
|
4,0
|
-
|
-
|
35
|
213
|
i5-10500
|
6 / 12
|
3,1
|
4,5
|
-
|
-
|
65
|
192
|
i5-10500T
|
6 / 12
|
2,3
|
3,8
|
-
|
-
|
35
|
192
|
i5-10400
|
6 / 12
|
2,9
|
4,3
|
-
|
-
|
65
|
182
|
i5-10400F
|
6 / 12
|
2,9
|
4,3
|
-
|
-
|
65
|
157
|
i5-10400T
|
6 / 12
|
2,0
|
3,6
|
-
|
-
|
35
|
182
|
i3-10320
|
4 / 8
|
3,8
|
4,6
|
-
|
-
|
65
|
154
|
i3-10300
|
4 / 8
|
3,7
|
4,4
|
-
|
-
|
65
|
143
|
i3-10300T
|
4 / 8
|
3,0
|
3,9
|
-
|
-
|
35
|
143
|
i3-10100
|
4 / 8
|
3.6
|
4.3
|
-
|
-
|
65
|
122
|
i3-10100T
|
4 / 8
|
3,0
|
3,8
|
-
|
-
|
35
|
122
|
Intel Pentium
|
G-6600
|
2 / 4
|
4,2
|
-
|
-
|
-
|
58
|
86
|
G-6500
|
2 / 4
|
4,1
|
-
|
-
|
-
|
58
|
75
|
G-6500T
|
2 / 4
|
3,5
|
-
|
-
|
-
|
35
|
75
|
G-6400
|
2 / 4
|
4,0
|
-
|
-
|
-
|
88
|
64
|
G-6400T
|
2 / 4
|
3,4
|
-
|
-
|
-
|
35
|
64
|
Intel Celeron
|
G-5920
|
2 / 2
|
3,5
|
-
|
-
|
-
|
58
|
52
|
G-5900
|
2 / 2
|
3,4
|
-
|
-
|
-
|
58
|
42
|
G-5900T
|
2 / 2
|
3,2
|
-
|
-
|
-
|
35
|
42
рекламаВсего компания из Калифорнии показала более трёх десятков новинок. В семейство вошли, помимо 10-ядерных 20-поточных флагманов, решения с числом ядер от 2 до 8 и требованиями по теплоотводу от 35 Вт до 125 Вт. В процессорах серии Celeron отсутствует поддержка многопоточности. Энергоэффективные модели обозначены индексом T. Ещё одним новшеством стал разъём LGA 1200, о котором придётся вспоминать ещё при релизе процессоров поколения Rocket Lake. Также следует выделить добавление поддержки контроллера Ethernet Connection I225, который способен обеспечить скорость 2,5 Гбит/сек. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 тоже заявлена.
Если говорить о флагманском решении в лице модели Intel Core i9-10900K, сражаться за кошельки покупателей она будет с Ryzen 9 3900X. Новинка в качестве преимущества имеет более высокие частоты, тогда как платформа компании AMD может похвастаться наличием дюжины процессорных ядер. Кроме того, Intel утверждает, что быстродействие Core i9-10900K, если проводить сравнение с Core i9-9900K, в Adobe Lightroom и Premier Pro выросла на 13-18%.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила