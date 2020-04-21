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Вчера мы писали о том, что нефть марки WTI впервые с 1999 года опустилась ниже отметки 14 долларов за баррель. Как оказалось, это не было пределом для техасского сырья.

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В 14:42 по Московскому времени стоимость майских поставок упала на 31,6% и впервые со всё того же 1999 года опустилась ниже 13 долларов за баррель. Ещё через полтора часа стоимость WTI впервые с 1998 года пробила отметку 11 долларов за баррель, приблизившись к историческому минимуму – 9,75 доллара.

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Ещё немного позже впервые в своей истории WTI стоила менее 5 долларов за баррель, но и на этом падение не прекратилось. На товарной бирже в Нью-Йорке торги завершились на отметке -37,63 доллара за баррель, в то время как на ICE в столице Великобритании WTI торговалась за -6,89 доллара за баррель. Позже на NYMEX цена опустилась ниже отметки -40 долларов.

Тем временем Дональд Трамп назвал такое положение дел на рынке краткосрочным и очень интересным. По словам лидера Белого дома, подобная стоимость нефти даёт возможность заполнить национальные резервы.

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Вслед за WTI ниже нуля опустились котировки российской нефти Urals. Вчера в 22:00 она торговалась по цене -2 доллара за баррель.

Отметим, что после полуночи стоимость техасского сырья перешла к росту. В 3:07 МСК майские фьючерсы оценивались в Нью-Йорке в 2,21 доллара за баррель.

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Не самая лучшая ситуация на рынке чёрного золота связана с пандемией коронавирусной инфекции, которая заставила многие страны закрыть границы, а предприятия – прекратить производство. Кроме того, усугубил всё провал сделки ОПЕК+ в начале марта, а подписание соглашения о сокращении добычи нефти в апреле имело краткосрочный характер пока что.

Что касается стремительного падения сырья WTI, то здесь ключевую роль сыграло то, что сегодня, 21 апреля, завершаются продажи майских фьючерсов West Texas Intermediate. Ввиду заполненности хранилищ поставщики готовы были доплачивать, лишь бы у них забрали сырьё. Заметим, что стоимость нефти с поставкой в июне тоже падала, но не так существенно, ни разу не опустившись ниже отметки 20 долларов за баррель.

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Нефть Brent тоже вчера немного подешевела, но менее 25 долларов за бочку данная марка не стоила. В то же время эксперты утверждают, что до 2021 года не стоит ожидать, что цены на нефть вернутся к уровню 50-50 долларам за баррель.