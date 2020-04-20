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Несмотря на подписание нового соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, стоимость сырья продолжает падать. В частности, нефть марки WTI опускается в цене до значений, которые последний раз фиксировались много лет назад.

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17 апреля 2020 года в 15:36 по Московскому времени стоимость техасского сырья за баррель составила 17,7 доллара. В пятницу майские фьючерсы обвалились почти на 11%. Последний раз нефтяные котировки опускались ниже отметки 18 долларов за баррель 18 января 2002 года, т.е. немногим более 18 лет назад.

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После выходных ситуация улучшаться не начала. Если в 8:26 МСК майские фьючерсы WTI торговались за 14,47 доллара, то спустя несколько часов стоимость техасской нефти пробила отметку 14 долларов. Так, в 13:10 по Московскому времени майские фьючерсы оценивались в 13,59 доллара. Это минимальная цена одного барреля начиная с марта 1999 года. Падение составило 25,62%. Июньские фьючерсы оцениваются в 22,86 доллара за баррель.

Североморская нефть Brent тоже дешевеет, но не так резко. Если в 8:26 МСК стоимость барреля опустилась на 1,82%, составив 27,57 доллара, то в 13:10 цена упала на 3,85% – до отметки 27 долларов.

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