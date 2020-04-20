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На этой неделе компания Huawei может анонсировать три новых смартфона. Все они войдут в семейство nova 7. Первая информация о будущих новинках появилась несколько дней назад. Мы писали, что стоимость Huawei nova 7 составит от 500 долларов, тогда как версии Pro и SE будут оценены минимум в 565 долларов и 285 долларов соответственно. Теперь были опубликованы реальные фотографии и полный перечень основных характеристик смартфонов.

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Huawei nova 7 Pro

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Huawei nova 7 SE получит чип Kirin 820 5G в паре с 6/8 ГБ ОЗУ в зависимости от комплектации. Накопитель будет иметь вместимость 128 ГБ в обоих случаях. Также смартфону достанется аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч с 40-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

Габариты модели nova 7 SE составят 162,31 х 75 х 8,58 мм, а масса –189 г. Программной оболочкой выступит операционная система Android с прошивкой EMUI 10.1. Также есть информация о 6,53” жидкокристаллической панели формата Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9.

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Huawei nova 7 SE

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Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Светосила оптики в главном модуле – f/1,8, а во всех остальных диафрагма будет уменьшена до f/2,4. Фронтальная камера получит оптический модуль на 16 Мп с апертурой f/2.

Huawei nova 7 отличаться от версии SE будет, но не во всём. Несмотря на идентичной диагонали дисплей, габариты немного уменьшаться и составят 160,65 х 73,3 х 7,96 мм. При этом в смартфоне будет использована матрица OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Подсистема питания и программная составляющая останутся без изменений.

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Huawei nova 7

В основу стандартного издания ляжет 7-нанометровый чип Kirin 985, который дебютировал несколько дней назад. Оперативки будет установлено 8 ГБ, а встроенной памяти – 128 ГБ или 256 ГБ. Также смартфону обещают 32-мегапиксельную фронталку, тогда как разрешение основной камеры составит 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В nova 7 по сравнению с nova 7 SE добавится телефотомодуль с оптическим зумом.

Наконец, версия Pro от средней модели семейства отличаться будет лишь дисплеем, фронтальной камерой и немного основной. Экран будет построен на базе 6,5-дюймовой матрицы OLED с соотношением сторон 19,5 к 9 и разрешением FHD+. Во фронталке появится ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, а телеобъектив в основной камере получит перископную конструкцию и оптическую стабилизацию изображения.

Кремниевым сердцем тоже выступит мобильный процессор Kirin 985. Без изменений останутся объёмы памяти, подсистема питания и основная камера. Все три смартфона семейства Huawei nova 7 будут представлены 23 апреля 2020 года. Отметим, что в источнике в качестве ОС указана версия Android 9.0 Pie, но на реальных фотографиях отчётливо видна последняя версия операционной системы.