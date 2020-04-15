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В декабре прошлого года компания Huawei представила смартфоны шестого поколения серии nova. В семейство вошли модели nova 6, nova 6 Pro и nova 6 SE. 14 февраля в продаже появился первый смартфон седьмого поколения. Он называется Huawei nova 7i. Правда, это переименованная версия Huawei P40 Lite. Полноценные новинки будут представлены на следующей неделей.

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Седьмое поколение, как и предыдущее, будет включать Huawei nova 7, а также версии SE и Pro. Стандартное издание получит процессор Kirin 985, который сегодня дебютировал в смартфоне Honor 30. Стоимость смартфона составит 3499 юаней или примерно 500 долларов. Таким образом, он окажется немного дороже, чем сегодняшняя новинка, которая поступит в продажу по цене от 425 долларов.

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Huawei nova 7 SE будет работать на 7-нанометровой однокристальной системе Kirin 820 5G. Уже известно, что этот аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 64-мегапиксельную основную камеру и поддержку 22,5-ваттной быстрой зарядки по проводу. Стоимость смартфона составит от 1999 юаней до 2999 юаней в зависимости от комплектации, т.е. 285-425 долларов.

Наконец, Huawei nova 7 Pro окажется самой дорогой из новинок. Цена стартует с отметки 3999 юаней или 565 долларов. Флагман семейства будет оборудован 7-нанометровым процессором Kirin 990.

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На просторах всемирной паутины появился не самый качественный постер, судя по которому, внешне грядущие новинки будут напоминать представленные сегодня Honor 30 Pro и Honor 30 Pro Plus. Презентация семейства Huawei nova 7 запланирована на 23 апреля этого года. В продажу смартфоны поступят с предустановленной ОС Android 10 и оболочкой EMUI 10.1 без сервисов Google.