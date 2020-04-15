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Компания Honor сегодня представила флагманский смартфон Honor 30 Pro Plus. Вместе с ним вышла более скромная версия. Она называется Honor 30 Pro. Вторая новинка является практически точной копией старшей модели. Есть только пять важных отличий. На них мы и сосредоточим основное внимание в данном материале.

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Первое касается камеры. Она тоже имеет 8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Кратность гибридного и программного масштабирования также составляет 10x и 50x соответственно. 16-мегапиксельный широкоугольный модуль присутствует. Но в основном модуле используется 40-мегапиксельный сенсор вместо 50-мегапиксельного.

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Второе отличие – дисплей. Он тоже имеет диагональ 6,57 дюйма, разрешение Full HD+, изогнутые грани и вырез под двойную фронтальную камеру. Но частота обновления снижена с 90 Гц до 60 Гц. Третье отличие заключается в том, что Honor 30 Pro остался без поддержки беспроводной зарядки.

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Кроме того, средняя модель семейства получила меньше оперативной памяти и оказалась дешевле, как следствие. В Honor 30 Pro установлено 8 ГБ ОЗУ вне зависимости от комплектации. Оперативка дополняет мобильный процессор Kirin 990 5G. Встроенный накопитель имеет вместимость 128 ГБ или 256 ГБ.

В версии Pro тоже есть фронтальная камера с разрешением 32 Мп + 8 Мп и широкоугольной оптикой, подэкранный сканер отпечатков пальцев, операционная система Android 10, оболочка Magic UI 3.1, NFC и стереодинамики. Ёмкость встроенного аккумулятора с поддержкой 40-ваттной проводной зарядки составила 4000 мАч. Разъём для подключения проводных наушников отсутствует. Толщина корпуса равна 8,38 мм, а масса – 190 г.

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Honor 30 Pro появится в продаже в Китае 21 апреля нынешнего года. Стоимость смартфона в модификации со 128 ГБ встроенной памяти составила 565 долларов. Версия с накопителем вместимостью 256 ГБ обойдётся на 55 долларов дороже. На выбор пользователям будет предложено пять расцветок корпуса: серебристая, белая, чёрная, фиолетовая и зелёная.