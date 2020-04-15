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Компания Honor сегодня анонсировала три смартфона. О двух из них мы уже писали, а прочитать материал можно здесь и здесь. Третья новинка производителя называется Honor 30. Это самый доступный из представленных сегодня флагманов. Часть параметров он позаимствовал у более продвинутых моделей, но без компромиссов не обошлось.

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Honor 30 имеет плоский OLED-экран, разрешение которого соответствует формату Full HD+. Диагональ уменьшилась до 6,53 дюйма. Под дисплеем установлен сканер отпечатков пальцев, а в левом углу находится отверстие для одинарной селфи-камеры. Дизайн задника сохранился. Здесь вам и большая площадка камеры, и огромная надпись «HONOR». В смартфоне нет разъёма для наушников, зато есть слот для карты NM. Корпус имеет габариты 160,3 х 74,2 х 8,1 мм. Масса составила 185 г.

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Сердцем Honor 30 стал новый мобильный процессор Kirin 985. Сегодня состоялась премьера этой однокристальной системы. Изделие изготовлено по 7-нанометровой технологии и имеет встроенный модем для поддержки работы в сетях стандарта 5G. Производительный кластер включает одно ядро Cortex-A76 с частотой 2,58 ГГц. Также есть три ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц. Энергоэффективный блок представлен квартетом Cortex-A55 с частотой 1,84 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G77. Также производитель заявляет о новом процессоре обработки изображений Kirin ISP 5.0.

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Honor 30 у старших версией позаимствовал аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку 40-ваттной зарядки по проводу. Модель сохранила операционную систему Android 10 с прошивкой Magic UI 3.1 и сервисы HMS. А вот стереодинамиков в младшей версии нет. Из прочего выделим USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi и GPS.

Производитель урезал обе камеры. Причём с каждой пропал широкоугольный модуль. В основной его место заняла 2-мегапиксельная матрица глубины. На тыльной панели также есть главный модуль на базе сенсора разрешением 40 Мп с технологией RYYB и 8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом без потери качества и оптической стабилизацией изображения. Фронталка представлена датчиком на 32 Мп. Обе камеры могут записывать видео в 4K UHD, но основная это делает при 60 к/сек.

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Honor 30 можно назвать доступным флагманом. Он поступит в продажу 21 апреля в белом, зелёном, чёрном, фиолетовом и серебристом цветовых вариантах. Стоимость смартфона в модификации 8/128 ГБ составила 450 долларов. Версию с накопителем удвоенной вместимости компания будет продавать за 495 долларов. Также есть базовая конфигурация с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Её цена составила 425 долларов.