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Мы сегодня писали о том, что Honor 30 Pro Plus стал вторым в рейтинге камерофонов DxOMark. На момент публикации отчёта о возможностях камеры смартфон ещё не был представлен официально. Но сейчас компания полностью раскрыла все особенности её лучшего камерофона.

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Старшая из моделей получила тройную основную камеру с разрешением 50 Мп + 8 Мп + 16 Мп. О ней вы можете прочитать в отдельной заметке. А сейчас только отметим, что 8-мегапиксельный телефотомодуль может обеспечивать 5-кратный оптический, и также заявлено 50-кратное цифровое приближение. Компания говорит об оптической стабилизации в главном модуле, тогда к в отчёте DxOMark систему OIS приписали лишь телеобъективу. Новинка может делать несколько снимков в RAW с длинной выдержкой в режиме AI RAW Photo.

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Фронтальная камера получила два модуля разрешением 32 Мп + 8 Мп. Второй включает широкоугольную оптику. Смартфон обзавёлся поддержкой интеллектуальных функций и технологии распознавания лиц.

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В основе Honor 30 Pro Plus лежит мобильный процессор Kirin 990 5G. Однокристальная система получила интегрированный модем Balong 5000 и дополнена 8/12 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Накопитель имеет вместимость 128/256 ГБ соответственно. За питание в смартфоне отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Он получил поддержку проводной и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт и 27 Вт соответственно.

Флагман получил корпус из стекла и металла. На тыльной панели вместе с большой площадкой камеры есть огромная надпись «HONOR». Спереди установлен дисплей AMOLED формата Full HD+. Компания отказалась от размещения сканера отпечатков на правой грани. В новинке оный установлен под экраном. Сама панель имеет диагональ 6,57 дюйма, изогнутые грани (впервые в истории бренда) и частоту обновления 90 Гц. Частота обновления сенсорного слоя составила 180 Гц.

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Honor 30 Pro Plus оказался немного дешевле, чем Xiaomi Mi 10 Pro в Китае (720-860 долларов), и существенно доступнее анонсированного вчера OnePlus 8 Pro. Правда, речь идёт об американских ценах. Стоимость смартфона составила 700 долларов или 780 долларов в зависимости от комплектации. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 10 и оболочкой Magic UI 3.1 с сервисами HMS (Huawei Mobile Services). Также отметим стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6, NFC и отсутствие разъёма для наушников.

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Старт продаж запланирован на 21 апреля текущего года в Китае. Покупателям Honor 30 Pro Plus будет доступен в чёрной, серебристой и зелёной расцветках тыльной панели.