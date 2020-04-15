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Вчера мы писали о том, что Российская Федерация стала десятой страной Европы и пятнадцатой в мире по числу заражённых COVID-19. На данный момент, по информации ВОЗ, в России лабораторно подтверждено почти 25 500 случаев заболевания. В то же время в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова заявили о том, что была установлена личность человека, который первым в стране заразился коронавирусом.

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Как стало известно, нулевым пациентом оказался мужчина средних лет, который вернулся в Россию из Милана. Ввиду сильно выраженных симптомов врачам удалось оперативно поставить диагноз, но при этом он заразил родителей.

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Также отмечается, что этот человек стал первым пациентом на территории Российской Федерации, которому удалось выздороветь. Всего же на момент написания заметки выздоровевших в России насчитывается без малого 2000 человек.

В завершение добавим, что темпы распространения коронавирусной инфекции в России повышаются. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, 14 апреля в стране положительно тест на коронавирус сдало 2774 человека.

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