В России нашли нулевого пациента с коронавирусом
Вчера мы писали о том, что Российская Федерация стала десятой страной Европы и пятнадцатой в мире по числу заражённых COVID-19. На данный момент, по информации ВОЗ, в России лабораторно подтверждено почти 25 500 случаев заболевания. В то же время в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова заявили о том, что была установлена личность человека, который первым в стране заразился коронавирусом.
реклама
Как стало известно, нулевым пациентом оказался мужчина средних лет, который вернулся в Россию из Милана. Ввиду сильно выраженных симптомов врачам удалось оперативно поставить диагноз, но при этом он заразил родителей.
рекламаТакже отмечается, что этот человек стал первым пациентом на территории Российской Федерации, которому удалось выздороветь. Всего же на момент написания заметки выздоровевших в России насчитывается без малого 2000 человек.
В завершение добавим, что темпы распространения коронавирусной инфекции в России повышаются. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, 14 апреля в стране положительно тест на коронавирус сдало 2774 человека.
рекламаВ то же время по миру в целом наблюдается тенденция к уменьшению случаев заболевания. В частности, 14 апреля коронавирус был диагностирован менее чем у 59 000 человек впервые за две недели. В то же время количество активных случаев заболевания лишь недавно превысило 1 млн, а сейчас приближается к отметке 1,4 млн.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила