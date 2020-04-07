Количество активных случаев инфицирования COVID-19 впервые превысило 1 млн
Несколько дней назад мы писали о том, что в мире было лабораторно подтверждено свыше 1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Сегодня, 7 апреля, число активных случаев инфицирования впервые за всё время превысило отметку 1 млн.
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По состоянию на вечер вторника в мире официально зафиксировано 1 381 014 случаев заражения, из них 78 269 – летальные. Выздороветь удалось 292 973 трём пациентам. Летальность составляет 5,67%. Отметим, что ещё утром 3 апреля данный показатель составлял 5,23%.
рекламаЗа это время количество заражённых в мире выросло более чем на треть. Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в США – 378 289. В Испании количество подтверждённых случаев составляет 140 511, а в Италии на 8 000 меньше. К отметке 100 000 инфицированных подобралась Франция, в то время как Германия 5 апреля преодолела её.
В завершение отметим, что пик заболеваемости пришёлся на 4 апреля – примерно 101 500 случаев за сутки. Вчера, 6 апреля, общее количество инфицированных по всему миру увеличилось почти на 73 000 человек. В России подтвердили 7 497 случаев заражения COVID-19. Это вдвое больше, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом летальность снизилась с 0,855% до 0,774%.
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