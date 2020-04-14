Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Россия вошла в топ-10 стран Европы по числу инфицированных COVID-19

для раздела Блоги
1
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти и уже сегодня может превысить отметку 2 млн человек. На момент написания заметки, во всём мире лабораторно подтверждено 1 924 878 случаев инфицирования. С 10 апреля темпы распространения COVID-19 сокращаются, однако в этом месяце суточное количество сдавших положительный тест ещё ни разу не опускалось ниже 70 000 человек.

реклама

Российская Федерация вошла в десятку европейских стран по наибольшему количеству зарегистрированных случаев заражения. По состоянию на утро 14 апреля в стране положительный тест сдало 21 102 человека. Летальность составляет 0,8%, что почти в восемь раз меньше по сравнению с общемировым показателем (6,22%). Среди европейских государств больше заражённых зафиксировано в Испании (170 099), Италии (159 516), Франции (137 877), Германии (130 877), Великобритании (89 571), Турции (61 049), Бельгии (30 589), Нидерландах (26 712) и Швейцарии (25 688).

Если говорить о ситуации по миру в целом, то здесь Российская Федерация располагается на 15-й строчке. Больше случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 также зарегистрировано в Бразилии (23 723), Канаде (25 680), Иране (73 303), Китае (83 303) и США (582 594).

реклама

В Соединённых Штатах, по данным университета Джонса Хопкинса, всего тест на коронавирус сдало 2 964 726 человек. США стали лидером по количеству смертей от пневмонии, вызванной вирусом SARS-Cov-2. Так, в стране умерло от вируса 23 649 человек. При этом летальность из-за большого количества заражённых составляет 4,06%. Отметку 10% среди стран с наибольшим числом инфицированных летальность превысила также в Нидерландах (10,6%), Бельгии (12,76%), Великобритании (12,67%), Франции (10,87%), Италии (12,83%) и Испании (10,44%).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

covid-19
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
4
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
13
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
132
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
89
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
62
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
41
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 63
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 132
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 89
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст установил на игру Ведьмак 3 более 50 модов – результат действительно впечатляет
12
Энтузиаст запустил GTA V и первую Uncharted с включённой «трассировкой лучей»
10
Устройства Samsung Galaxy и Windows 10 теперь могут обмениваться файлами по Wi-Fi простым перетаскиванием
6
Nvidia и AMD заинтересованы в выпуске супермощных видеокарт на базе новой технологии TSMC CoWoS
40
Лучшие видеокарты весны 2020 года за разумные деньги от экспертов Рcgamesn
30
Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android
11
Праздник во время самоизоляции - идет бесплатная раздача симулятора езды по бездорожью и Hitman DLC в Steam
14
Microsoft готовит масштабные изменения в интерфейсе Windows 10
23
8-ядерный Intel Core i9-9900K оказался быстрее нового 10-ядерного Core i9-10900F
67
Blackview BV9600E представлен официально: Helio P70, АКБ на 5580 мАч, NFC и 20% скидка первым покупателям
+
В Steam можно будет бесплатно забрать The Search в течение одного дня
7
Названы устройства, которые имеют самый уязвимый отпечаток пальцев: iPhone 8, MacBook Pro и Samsung за 55 000 рублей
3
Стали известны цены всех модификаций Honor 30 Pro Plus
+
Эмулятор Sony PlayStation 3 для ПК получил поддержку трассировки лучей – Uncharted Drake's Fortune заиграла новыми красками
26
AMD Big Navi ориентируется на игровой процесс с разрешением более 1440p
29
Tесты нового китайского процессора Zhaoxin KaiXian KX-U6780A от Toms Hardware
36
Эксперты рассказали о бессмысленности технологий 4К и 8К в смартфоне
23
Новый сплав кремния позволит в 1000 раз увеличить скорость полупроводников
21
Honor 30 Pro Plus прошёл тест на производительность в Geekbench
3
Palit представила в России ускоритель GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением
11

Популярные статьи

Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
132
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
27
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
25
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
4

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
13:08
У него настолько низкая самооценка что ему уже привычно что его все унижают (по причине что никаких тестов не было и в помине что приводит порой просто к бредовым результатам), так что просто смирись...
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
dima2zima
13:07
прикол весь в том что иммунитет не стойкий от этой фигни, т.е. это будет накатывать и накатывать, я часто слышу, что корона станет менее опасной в будущем, однако корона-межвидовой вирус и на человека...
Россия вошла в топ-10 стран Европы по числу инфицированных COVID-19
Saint_Diver
13:06
Я понимаю, что деньги не пахнут, но ведь Иуда тоже удавился?
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
tempuser63
13:06
процессорный тест))) смех.снова мерятся разгоном цпу.
Splave взялся за четыре GeForce GTX 1080 Ti, чтобы снова победить
Midnight Sun
13:01
А зачем ему? Эксель крутится, бабки мутятся.
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
Борис Копыльцов
13:00
Согрей лучше чаю.
Сеть Folding@home стала мощнее 500 лучших суперкомпьютеров мира вместе взятых
Александр Еремеев
12:59
Возможно и было бы по карману, если бы не два "подарка" от говнопута. Снижение беспошлинного ввоза до 200 евро и начавшаяся в марте девальвация рубля.
Что немцу хорошо: GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT
Saint_Diver
12:59
Феникс, без обид, но пока ты действительно не докажешь состоятельность своих тестов (я не знаю, например, будешь записывать на видео каждый шаг в тестировании того или иного элемента и потом показыват...
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
coth
12:57
DCI никакого отношения к PC не имеет. Это стандарт индустрии кино. 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440 и 2560x1600 в него вообще не входят. И его так и называют для отделения - DCI 2K. С приставкой DCI.
Nvidia и AMD заинтересованы в выпуске супермощных видеокарт на базе новой технологии TSMC CoWoS
Dark_Cloud
12:57
Безапелляционность суждений свойственна вьюношам с взглядом горящим. Спецы какие-то, "все знают", "общеизвестный факт", вот это вот все.
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем