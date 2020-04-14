Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти и уже сегодня может превысить отметку 2 млн человек. На момент написания заметки, во всём мире лабораторно подтверждено 1 924 878 случаев инфицирования. С 10 апреля темпы распространения COVID-19 сокращаются, однако в этом месяце суточное количество сдавших положительный тест ещё ни разу не опускалось ниже 70 000 человек.

реклама

Российская Федерация вошла в десятку европейских стран по наибольшему количеству зарегистрированных случаев заражения. По состоянию на утро 14 апреля в стране положительный тест сдало 21 102 человека. Летальность составляет 0,8%, что почти в восемь раз меньше по сравнению с общемировым показателем (6,22%). Среди европейских государств больше заражённых зафиксировано в Испании (170 099), Италии (159 516), Франции (137 877), Германии (130 877), Великобритании (89 571), Турции (61 049), Бельгии (30 589), Нидерландах (26 712) и Швейцарии (25 688).

Если говорить о ситуации по миру в целом, то здесь Российская Федерация располагается на 15-й строчке. Больше случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 также зарегистрировано в Бразилии (23 723), Канаде (25 680), Иране (73 303), Китае (83 303) и США (582 594).

реклама

В Соединённых Штатах, по данным университета Джонса Хопкинса, всего тест на коронавирус сдало 2 964 726 человек. США стали лидером по количеству смертей от пневмонии, вызванной вирусом SARS-Cov-2. Так, в стране умерло от вируса 23 649 человек. При этом летальность из-за большого количества заражённых составляет 4,06%. Отметку 10% среди стран с наибольшим числом инфицированных летальность превысила также в Нидерландах (10,6%), Бельгии (12,76%), Великобритании (12,67%), Франции (10,87%), Италии (12,83%) и Испании (10,44%).