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Компания Nubia в прошлом месяце представила в Китае свой первый смартфон с поддержкой 5G. В 2018 году производитель отказался от выпуска среднебюджетных моделей, сосредоточившись на флагманских линейках Z и Red Magic. Дебютный 5G-смартфон называется Nubia Red Magic 5G. Это устройство, спроектированное для любителей мобильного гейминга. Спустя месяц после китайского дебюта производитель анонсировал смартфон в Европе и США.

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Детальнее о новинке вы можете прочитать по этой ссылке в отдельной заметке, которая посвящена анонсу устройства в Китае. В данном материале коротко ознакомимся с основными фишками и отличиями международного варианта от версии для рынка Поднебесной.

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Red Magic 5G имеет 6,65” экран с частотой обновления 144 Гц без выреза и стереодинамики. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, а мощность быстрой зарядки – 45 Вт. В смартфоне используется активное охлаждение с вентилятором, который вращается со скоростью 15 000 об/мин, по словам производителя.

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Сердцем игрового телефона является чип Snapdragon 865 с модемом 5G. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и может записывать видео в 8K UHD. Камера для селфи представлена 8-мегапиксельным оптическим модулем. Смартфон получил NFC, поддержку Wi-Fi 6 и операционную систему Android 10.

Отличием китайской версии от международной являются объёмы памяти. В США, Великобритании и странах Европейского Союза Red Magic 5G предлагается в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. С ценами можете ознакомиться в таблице ниже.

Регион Цена 8/128 ГБ 12/128 ГБ 12/256 ГБ 16/256 ГБ Китай 540 долларов 585 долларов 625 долларов 655 долларов 710 долларов 740 долларов ЕС 579 евро - 649 евро - Великобритания 539 фунтов стерлингов - 599 фунтов стерлингов - США 579 долларов - 649 долларов -

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В Китае Nubia Red Magic также можно приобрести в конфигурациях 12/128 ГБ и 16/256 ГБ. Кроме того, на родине компания продаёт специальное издание с прозрачной тыльной панелью, которое стоит на 30 долларов дороже обычной версии.

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В Европе и США модель будет доступна в расцветках Pulse Neon, Eclipse Black и Hot Rod Red. Старт продаж запланирован на 21 апреля этого года. Первым покупателям будут доступны ваучеры, которые можно потратить на покупку аксессуаров для смартфона.