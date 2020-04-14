Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G со 144-Гц дисплеем представлен в Европе
Компания Nubia в прошлом месяце представила в Китае свой первый смартфон с поддержкой 5G. В 2018 году производитель отказался от выпуска среднебюджетных моделей, сосредоточившись на флагманских линейках Z и Red Magic. Дебютный 5G-смартфон называется Nubia Red Magic 5G. Это устройство, спроектированное для любителей мобильного гейминга. Спустя месяц после китайского дебюта производитель анонсировал смартфон в Европе и США.
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Детальнее о новинке вы можете прочитать по этой ссылке в отдельной заметке, которая посвящена анонсу устройства в Китае. В данном материале коротко ознакомимся с основными фишками и отличиями международного варианта от версии для рынка Поднебесной.
рекламаRed Magic 5G имеет 6,65” экран с частотой обновления 144 Гц без выреза и стереодинамики. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, а мощность быстрой зарядки – 45 Вт. В смартфоне используется активное охлаждение с вентилятором, который вращается со скоростью 15 000 об/мин, по словам производителя.
рекламаСердцем игрового телефона является чип Snapdragon 865 с модемом 5G. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и может записывать видео в 8K UHD. Камера для селфи представлена 8-мегапиксельным оптическим модулем. Смартфон получил NFC, поддержку Wi-Fi 6 и операционную систему Android 10.
Отличием китайской версии от международной являются объёмы памяти. В США, Великобритании и странах Европейского Союза Red Magic 5G предлагается в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. С ценами можете ознакомиться в таблице ниже.
|
Регион
|
Цена
|
8/128 ГБ
|
12/128 ГБ
|
12/256 ГБ
|
16/256 ГБ
|
Китай
|
540 долларов
|
585 долларов
|
625 долларов
655 долларов
|
710 долларов
740 долларов
|
ЕС
|
579 евро
|
-
|
649 евро
|
-
|
Великобритания
|
539 фунтов стерлингов
|
-
|
599 фунтов стерлингов
|
-
|
США
|
579 долларов
|
-
|
649 долларов
|
-
рекламаВ Китае Nubia Red Magic также можно приобрести в конфигурациях 12/128 ГБ и 16/256 ГБ. Кроме того, на родине компания продаёт специальное издание с прозрачной тыльной панелью, которое стоит на 30 долларов дороже обычной версии.
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В Европе и США модель будет доступна в расцветках Pulse Neon, Eclipse Black и Hot Rod Red. Старт продаж запланирован на 21 апреля этого года. Первым покупателям будут доступны ваучеры, которые можно потратить на покупку аксессуаров для смартфона.
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