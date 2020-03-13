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Китайская компания Nubia анонсировала флагманский игровой смартфон Red Magic 5G. Он имеет весьма необычный дисплей, топовую начинку и сравнительно доступную стоимость.

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Nubia Red Magic 5G комплектуется экраном диагональю 6,65 дюйма формата Full HD+. Охват цветового пространства DCI/P3 составляет 100%. Частота обновления экрана – 144 Гц. Это самый высокий показатель среди всех смартфонов, доступных на рынке. Напомним, что модель компании Sharp, которая получила экран с частотой 240 Гц, в продаже так и не появилась.

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Новинка заключена в стеклянный корпус с алюминиевой рамкой. Сзади вместе с основной камерой находится подсветка RGB, а на торце установлены сенсорные кнопки с частотой опроса 300 Гц. Биометрический сенсор расположен под дисплеем. Также стоит отметить наличие стереодинамиков, разъёма для наушников и порта USB-C.

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Выделяется Nubia Red Magic 5G системой активного охлаждения. Под капотом установлен вентилятор, который, по словам производителя, вращается со скоростью 15 000 оборотов в минуту. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составила 4500 мАч. Модель поддерживает 55-ваттную быструю зарядку. Заряжается батарея за 40 минут до 100%.

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Кремниевым сердцем выступает однокристальная система Snapdragon 865 с графикой Adreno 650 и пиковой частотой 2,84 ГГц. Оперативной памяти под капотом установлено до 16 ГБ, в то время как вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128/256 ГБ в зависимости от комплектации. Слот под карту памяти отсутствует.

Nubia Red Magic 5G имеет тройную основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп без телеобъектива. Видео смартфон может записывать в 8K UHD или в 4K UHD с частотой 30/60 fps. Селфи-камера построена на базе 8-мегапиксельного датчика изображения и поддерживает технологию распознавания лиц.

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Программной оболочкой выступает операционная система Android 10 в основе фирменной прошивки Redmagic 3.0. Прочие параметры включают NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Габаритные размеры составляют 168,6 х 78 х 9,8 мм, а масса 218 г.

Стоимость Nubia Red Magic 5G в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 Гб постоянной составила 540 долларов. За дополнительные 4 ГБ ОЗУ доплатить нужно 45 долларов, а ещё на 40 долларов дороже обойдётся версия с 256 ГБ памяти. За 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ отдать нужно 710 долларов.

Новинка также доступна в издании Transparent Edition с прозрачным задником. Стоимость составляет 655 долларов и 740 долларов за версии с 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ соответственно. Объём постоянной памяти вне зависимости от комплектации составляет 256 ГБ. Старт продаж Nubia Red Magic 5G в Китае запланирован на 19 марта, а в Европе модель появится в следующем месяце.