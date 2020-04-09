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В продажу поступила глобальная версия Xiaomi Redmi Note 9S: Snapdragon 720G, до 6 ГБ ОЗУ, АКБ на 5020 мАч и цена от 199 долларов по промо-коду

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В прошлом месяце компания Xiaomi в Индии представила смартфон среднебюджетного уровня Redmi Note 9 Pro. Спустя несколько дней после анонса производитель анонсировал глобальную версию модели, которая получила имя Redmi Note 9S. Смартфон показали в Малайзии, где его цена составила 180-200 долларов в зависимости от комплектации. В других странах Азии за новинку просят от 175 долларов до 240 долларов.

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Сегодня, 9 апреля, стартовали продажи глобальной версии Xiaomi Redmi Note 9S. Смартфон доступен на площадке AliExpress. Он представлен в двух конфигурациях памяти. Стандартная предполагает 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, а топовая вдвое больше встроенной памяти при 6 ГБ оперативной.

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В рамках акции в честь старта продаж новинку можно купить по цене 209 долларов или 239 долларов. С промо-кодами NOTE9S64 и NOTE9S128 можно сэкономить ещё 10 долларов. Напомним, что рекомендованная стоимость конфигураций 4/64 ГБ и 6/128 ГБ составила 249 долларов и 279 долларов соответственно. Что любопытно, на AliExpress процент скидки вычисляют от более высоких цен.

Xiaomi Redmi Note 9S оборудован новым 8-нанометровым процессором Snapdragon 720G, который по производительности не уступает чипу Snapdragon 730G. Новинка может похвастаться основной камерой с разрешением 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 8 Мп, которая включает широкоугольный модуль. Селфи-камера представлена 16-мегапиксельной матрицей.

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Аккумулятор имеет ёмкость 5020 мАч и поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Дисплей IPS характеризуется диагональю 6,67 дюйма, а разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне. В конфигурацию смартфона вошли Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, разъём для наушников, ИК-сенсор и порт USB-C, а вот для чипа NFC места не нашлось, хотя модель прошлого поколения оным располагает. Наконец, программной оболочкой Xiaomi Redmi Note 9S выступает операционная система Android 10, которая находится в основе прошивки MIUI 11.

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