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На сайте VideoCardz появились результаты тестирования процессоров поколения Comet Lake-S в нескольких бенчмарках. Авторы материала отмечают, что информация утекла в Сеть 30 марта 2020 года, т.е. заметка не является первоапрельской шуткой, как данные о характеристиках видеокарты AMD Radeon RX Gamma XT.

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Тест на производительность прошло четыре процессора компании Intel поколения Comet Lake-S. Это модели Core i7-10700, Core i7-10600K, Core i5-10500 и Core i5-10400. CPU использовались в системе с материнской платой Dell B460, 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4-4133 и ОС Windows 10 1909. Отметим, что частота ОЗУ была снижена до 2666 МГц. Стоит заметить, что CPU-Z определила разъём как Socket 1159 LGA, несмотря на официальное название LGA 1200.

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Intel Core i5-10400 является немного улучшенной версией процессора Core i5-9400F. Главное нововведение заключается в появлении поддержки многопоточности. Инженерный образец Core i7-10700 трудится на более низкой частоте (на 100 МГц), чем коммерческий вариант. Несмотря на это, в некоторых сценариях он сравнивается с показателями Intel Core i9-9900K. С результатами всех четырёх процессоров вы можете ознакомиться на изображения ниже или по этой ссылке.

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