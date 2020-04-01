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Первоапрельская флагманская видеокарта AMD Radeon RX Gamma XT на GPU Big Navi получила 5120 ядер CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7, поддержку 8K и PCI Express 5.0

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Компания AMD в этом году должна выпустить графические ускорители, построенные на базе 7-нанометровых GPU, которых в народе окрестили Big Navi. Издание WCCFTech решило немного пошутить над читателями в честь 1 апреля, опубликовав на сайте «технические характеристики» флагманской видеокарты под названием Radeon RX Gamma XT.

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Первоапрельский графический адаптер получил 80 вычислительных блоков и 5120 потоковых процессоров. Частота GPU в Boost-режиме составила 2633 МГц. Базовая частота равна 2123 МГц, а в игровая – 2480 МГц.

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Видеокарта получила 32 ГБ памяти типа GDDR7, которая соединена с ядром посредством 512-разрядной шины. Эффективная частота памяти составила 24 ГГц, а пропускная способность – 1,5 ТБ/сек. Также стоит отметить поддержку 8K UHD через порт HDMI, интерфейс PCI Express 5.0, DisplayPort 2.0 и мощность 350 Вт. Производительность составляет 26,6 TFLOPS.

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Фэйковая видеокарта оказалась производительнее, чем ещё не анонсированные флагманы NVIDIA поколения Ampere. В играх с разрешением 4K UHD она без проблем выдаёт частоту кадров на уровне 120 fps.

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Radeon RX Gamma XT оказалась на 22% производительнее в игре Battlefield 5, в то время как в Shadow of the Tomb Raider и Sid Meier’s Civilization 6 она немного уступила ускорителю NVIDIA нового поколения. Как ведёт себя выдуманная видеокарта в других играх, можно увидеть на изображении выше.

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