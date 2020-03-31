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Huawei P40 Pro – лучший камерофон в мире по версии DxOMark с большим отрывом от конкурентов

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Компания Huawei на прошлой неделе представила три новых флагманских смартфона. Одним из них стал Huawei P40 Pro. Несмотря на то, что ресурс DxOMark выступил с официальным заявлением об отмене тестирований фото- и видеовозможностей новых смартфонов в связи со вспышкой коронавируса во Франции, на сайте всё же появился обзор основной и фронтальной камер новинки китайского производителя.

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Ещё задолго до презентации было понятно, что Huawei P40 Pro станет лучшим камерофоном по версии DxOMark. Вопрос только оставался в том, насколько он сможет обойти модели OPPO Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro, которые делили первые два места с результатом 124 «попугая». В одной из заметок ещё в прошлом году мы предположили, что каждый новый лидер будет получать на 1 пункт больше предыдущей модели. В диапазоне от 121 до 124 баллов расположилось сразу шесть смартфонов. Это два уже упомянутых аппарата, Huawei Mate 30 Pro 5G (123), Honor V30 Pro (122), Huawei Mate 30 Pro 4G (121) и Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (121), он же Mi Note 10 Pro.

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Huawei P40 Pro стал лидером с заметным отрывом от второго места. Результат смартфона составил 128 «попугаев». В подкатегориях «Фото» и «Видео» он тоже занял первые места – 140 баллов и 105 баллов соответственно.

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Общая оценка фотовозможностей выводится на основе нескольких параметров. В подкатегории «Экспозиция и контрастность» смартфон показал лучший результат – 98 баллов. «Цветопередаче» с показателем 88 баллов он немного уступил модели OPPO Find X2 Pro (91). Автоматическую фокусировку оценили в 100 пунктов, что тоже является лучшим результатом в бенчмарке.

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А вот с шумами немного качественнее справляется Honor V30 Pro – 82 против 81 балла. В Подкатегории «Текстуры» одно очко новинка уступила Xiaomi Mi 10 Pro, набрав 84 «попугая». Huawei P40 Pro продемонстрировал лучшие возможности зума (115) и высокий уровень контроля артефактов (86). Также флагман стал лучшим в портретной съёмке (75) и в ночном режиме (70), а вот широкоугольная камера подкачала – 39 баллов против 42 баллов у Xiaomi Mi 10 Pro. Кроме того, французские специалисты отметили широкий динамический диапазон, высокий уровень детализации при съёмке с зумом.

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В случае с записью видео с положительной стороны отмечены эффективная стабилизация изображения, натуральная цветопередача во всех условиях, широкий динамический диапазон, а также быстрая и точная фокусировка. Недостатками являются заметная разница в резкости между кадрами и шумы при съёмке в условиях плохого освещения.

Теперь что касается технических параметров основной камеры в Huawei P40 Pro. Она имеет четыре модуля. Для 5-кратного оптического зума используется перископный телеобъектив на 12 Мп на базе сенсора оптического формата 1/3,56 дюйма. Светосила оптики – f/3,4. В главном модуле установлен датчик на 50 Мп типа 1/1,28 дюйма. Светосила – f/1,9.

Широкоугольный модуль в новинке построен на базе 40-мегапиксельного сенсора формата 1/1,54 дюйма и объектива с диафрагмой f/1,8. Четвёртый компонент – времяпролётная камера для измерения глубины резкости. Смартфон получил поддержку записи видео в 4K UHD с частотой 60 к/сек.

Протестировали в DxOMark и возможности фронтальной камеры. Она включает два модуля – инфракрасный и 32-Мп. Второй построен на матрице оптического формата 1/2,74 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Светосила оптики – f/2,2. Фронтальная камера тоже получила поддержку записи видео в 4K UHD.

Фотовозможности селфи-камеры Huawei P40 Pro оценили в 108 баллов, а за видео флагман получил 95 баллов. Общий результат – 103 пункта. Таким образом, новинка китайской компании смогла возглавить рейтинг, обойдя на 3 пункта модель Nova 6 5G.

В список преимуществ при фотосъёмке относят динамический диапазон, настройки экспозиции, точный баланс белого, детализацию в помещении и на улице, контроль шумов, размытие фона и баланс белого при съёмке со вспышкой. Недостатки тоже имеются. Это работа автофокуса при плохом освещении, фокусировка в групповых селфи и артефакты в динамичных сценах.

При записи видео существенно падает уровень детализации в условиях плохого освещения. Также при нехватке света цвет кожи выглядит ненатурально. К сильным сторонам отнесли контроль шумов, экспозицию, баланс белого, стабилизацию и сохранение деталей.

Напомним, что Huawei P40 Pro оценили в 999 евро. В продаже смартфон появится на следующей неделе. Вместе с версией Pro компания анонсировала модель P40 Pro Plus. Она получила более продвинутую камеру и поступит в продажу летом. Поэтому лидировать Huawei P40 Pro в сводном рейтинге DxOMark будет недолго.

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