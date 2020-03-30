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Компания Honor вместе со смартфоном среднего класса Honor 30S на новом мобильном процессоре Kirin 820 5G анонсировала более скромный аппарат. Вторая новинка производителя называется Honor Play 9A.

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Модель выделяется в первую очередь ёмкой аккумуляторной батареей – на 5000 мАч. Вместе с энергоэффективным мобильным процессором Helio P35 и HD+ панелью такой аккумулятор должен обеспечить весьма неплохую автономность. Завершая тему экрана, добавим, что он имеет размер 6,3 дюйма по диагонали, соотношение сторон 20 к 9 и охватывает 70% цветовой гаммы NTSC. Дисплей построен на базе панели LCD.

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Мобильный процессор Helio P35 выполняется по нормам технологии 12-нм. Он имеет восемь ядер Cortex-A53 и графический ускоритель PowerVR GE8320. Однокристальная система дополнена 4 ГБ оперативной памяти. В базовой модификации смартфон несёт на борту 64 ГБ постоянной памяти. В топовой конфигурации вместимость интегрированного накопителя составила 128 ГБ. Также предусмотрен выделенный слот для карты microSD на 512 ГБ.

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Программная оболочка Magic UI 3.0.1 построена на базе операционной системы Android 10. Производитель отмечает мощный динамик, поддержку технологии Huawei Histen 6.0, радиоприёмник и наличие разъёма для подключения проводных наушников. Также имеются порт micro-USB, поддержка 10-ваттной зарядки, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Honor Play 9A поддерживает работу в сетях четвёртого поколения. Чип NFC отсутствует.

На лицевой панели в каплеобразном вырезе обосновался 8-мегапиксельный датчик изображения. Фронталка может записывать видео в Full HD с частотой кадров 30 к/сек. На обратной стороне установлено два модуля со вспышкой и сканер отпечатков пальцев. Главный модуль имеет разрешение 13 Мп, а дополнительный – 2 Мп.

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Стоимость Honor Play 9A в модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 125 долларов. Версия с накопителем удвоенной вместимости обойдётся на 45 долларов дороже. Смартфон будет доступен пользователям в трёх цветовых решениях: Blue Emerald, Jasper Green и Night Black.