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Тайваньская компания Acer расширила ассортимент игровых мониторов сразу двумя новыми решениями, которые отличаются частотой обновления 240 Гц. Обе модели основаны на базе матриц IPS формата Full HD и соотношением сторон 16 к 9.

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Acer Predator XB253QGXbmiiprzx имеет диагональ 24,5 дюйма, а модель Predator XB273GXbmiiprzx построена на базе 27-дюймовой панели. Стоимость составляет 430 долларов и 500 долларов соответственно.

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Каждый монитор соответствует требованиям стандарта VESA Display HDR 400. Максимальный уровень яркости равен 400 нит, а коэффициент контрастности – 1000 к 1. По словам производителя, при активации OverDrive можно снизить время реакции пикселя до 0,5 мс и 0,1 мс. По умолчанию данный показатель составляет 1 мс. Матрица характеризуется 99-процентным охватом цветового диапазона sRGB. Угол обзора составляет 178 градусов.

Список интерфейсов включает два разъёма HDMI 2.0b, квартет USB Type-F 3.0, а также по одному DisplayPort 1.2a и Mini-jack. Акустическая подсистема представлена парой динамиков суммарной мощностью 4 Вт. За счёт конструкции пользователи могут регулировать высоту и уровень наклона монитора. Также Acer заявила о возможности переключения между портретной и пейзажной ориентациями дисплея.