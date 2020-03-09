Acer представила игровые мониторы с частотой обновления 240 Гц по цене от 430 долларов
Тайваньская компания Acer расширила ассортимент игровых мониторов сразу двумя новыми решениями, которые отличаются частотой обновления 240 Гц. Обе модели основаны на базе матриц IPS формата Full HD и соотношением сторон 16 к 9.
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Acer Predator XB253QGXbmiiprzx имеет диагональ 24,5 дюйма, а модель Predator XB273GXbmiiprzx построена на базе 27-дюймовой панели. Стоимость составляет 430 долларов и 500 долларов соответственно.
рекламаКаждый монитор соответствует требованиям стандарта VESA Display HDR 400. Максимальный уровень яркости равен 400 нит, а коэффициент контрастности – 1000 к 1. По словам производителя, при активации OverDrive можно снизить время реакции пикселя до 0,5 мс и 0,1 мс. По умолчанию данный показатель составляет 1 мс. Матрица характеризуется 99-процентным охватом цветового диапазона sRGB. Угол обзора составляет 178 градусов.
Список интерфейсов включает два разъёма HDMI 2.0b, квартет USB Type-F 3.0, а также по одному DisplayPort 1.2a и Mini-jack. Акустическая подсистема представлена парой динамиков суммарной мощностью 4 Вт. За счёт конструкции пользователи могут регулировать высоту и уровень наклона монитора. Также Acer заявила о возможности переключения между портретной и пейзажной ориентациями дисплея.
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