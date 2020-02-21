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Завтра, 22 февраля, в преддверии старта выставки мобильной индустрии Mobile Word Congress 2020 должна была состояться часовая презентация компании OPPO, в рамках которой производитель из Китая планировал анонсировать флагманский смартфон серии Find второго поколения. Однако, мероприятие в Барселоне было отменено, а китайская компания заявила о переносе премьеры OPPO Find X2.

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Сегодня, 21 февраля, OPPO официально назвала новую дату презентации смартфона. Как оказалось, подождать выхода устройства придётся ещё две недели. Find X2 будет анонсирован 6 марта 2020 года.

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Информации о смартфоне есть немало. Уже официально известно, что модель будет оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865. Он имеет восемь ядер Kryo 585 с пиковой частотой 2,84 ГГц. Графическая составляющая представлена ускорителем Adreno 650. Отметим, что OPPO Find X2 станет первым смартфонов компании из Китая, которому достанется флагманская однокристальная система от Qualcomm.

В топовой модификации памяти мобильная платформа будет трудиться в паре с 12 ГБ ОЗУ. Объём оперативки в базовой версии составит 8 ГБ. Вне зависимости от комплектации смартфон будет нести на борту накопитель UFS 3.0 вместимостью 256 ГБ.

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Компания также официально уже подтвердила наличие в смартфоне аккумуляторной батареи ёмкостью 4065 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт по проводу и 30 Вт беспроводным путём. Смартфон получит экран AMOLED диагональю 6,5 дюйма с разрешением Quad HD+ и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Частота обновления составит 120 Гц. Прикрывать матрицу будет стекло Gorilla Glass последнего поколения.

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Особенности дизайна не уточняются, но высказываются предположения, что под фронтальную камеру на 32 Мп будет предусмотрено круглое отверстие в левом верхнем углу лицевой панели смартфона. Отметим, что в смартфоне первого поколения используется выдвижной блок, в котором скрыты все камеры, динамик и сенсоры. Её вы можете видеть на фотографиях ниже.

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Основная камера OPPO Find X2 будет представлена сразу тремя модулями – на 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Понятно, что 48-мегапиксельный датчик изображения войдёт в состав стандартного модуля. Функции остальных элементов не уточняются. Зато известно, что видео смартфон сможет записывать в формате 4K UHD с частотой кадров 30 к/сек.

В продаже модель появится до конца первого квартала. Стоимость будущего флагмана пока что не уточняется. OPPO Find X2 будет доступен в модификациях с поддержкой 5G и 4G.