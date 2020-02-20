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Samsung Galaxy A71 и Galaxy A51 получат поддержку 5G

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Компания Samsung в конце прошлого года анонсировала смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71. Оба получили операционную систему Android 10 с новой фирменной оболочкой One UI 2.0. В Galaxy A51 установлен процессор Exynos 9611, выполненный по 10-нанометровой технологии, а в Galaxy A71 используется 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 730. Оба чипсета оборудованы LTE-модемом, но сегодня стало известно, что южнокорейская компания намерена добавить в обе декабрьские новинки поддержку мобильных сетей пятого поколения.

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Samsung Galaxy A71

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Для этого Samsung придётся заменить однокристальную систему. По новым данным, вместо Exynos 9611 и Snapdragon 730 оба аппарата получат фирменную 8-нанометровую мобильную платформу Exynos 980. Процессор дебютировал два месяца назад в vivo X30 и vivo X30 Pro.

Samsung Galaxy A71 5G был замечен в базе данных программного обеспечения Geekbench 4. Результат модификации с 8 ГБ оперативной памяти составил 3078 баллов в тесте одного ядра и 7346 баллов в тесте всех ядер. Модель Galaxy A51 5G с 6 ГБ ОЗУ прошла тест на производительность в Geekbench 5. Ему программное обеспечение присудило 679/1848 «попугаев» в однопоточном/многопоточном режимах соответственно. Бенчмарк подтвердил, что в каждом устройстве установлена система-на-кристалле Exynos 980.

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Samsung Galaxy A71

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Отметим, что в России официально продаётся и Samsung Galaxy A51, и Galaxy A71, но только с поддержкой сотовой связи по стандарту 4G. Старшая версия комплектуется экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+, диагональ которого составила 6,7 дюйма. Под дисплеем установлен биометрический сканер.

Тыльная камера представлена квартетом модулей с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Пара последних используются для размытия фона и макросъёмки. 12-мегапиксельная матрица соединена с широкоугольной оптикой. Разрешение камеры для селфи составляет 32 Мп. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт проводным путём.

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Samsung Galaxy A51 получил экран диагональю 6,5 дюйма, разрешение главного модуля в основной камере уменьшено до 48 Мп, ёмкость АКБ – до 4000 мАч, а мощность быстрой зарядки – до 15 Вт. Остальные параметры идентичны старшей версии. Оба смартфона имеют NFC, разъём для наушников и USB-C.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71 в России доступен в модификации 6/128 ГБ по рекомендованной цене 29 990 рублей. Младшая модель в той же конфигурации обойдётся на 7000 рублей дешевле. Стоимость Galaxy A51 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ интегрированной памяти составляет 19 990 рублей.

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