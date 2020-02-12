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Вчера, 11 февраля, на мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила самый укомплектованный в мире флагманский смартфон Galaxy S20 Ultra, о котором вы можете прочитать здесь, а также пару более скромных решений Galaxy S20 и Galaxy S20+. Посвящённая им заметка находится по этой ссылке. Естественно, все три устройства будут официально продаваться в России. Локальные цены уже были объявлены, правда, только для базовых модификаций памяти.

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Технические характеристики повторять не будем, т.к. их вы можете найти по вышеуказанным ссылкам. Лишь напомним, что в начальной конфигурации Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+ несут на борту по 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, а версия Ultra – 12 ГБ. В то же время вместимость встроенного флэш-накопителя UFS 3.0 составляет вне зависимости от смартфона 128 ГБ.

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Итак, Samsung Galaxy S20 будет доступен по цене от 69 990 рублей, в то время как версия Plus обойдётся минимум в 79 990 рублей. За Samsung Galaxy S20 Ultra отдать придётся не менее 99 990 рублей. Старт продаж запланирован на 13 марта 2020 года. Стоимость более продвинутых модификаций станет известна ближе к дате российского релиза.

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Напомним, что все три смартфона компании из Южной Кореи будет продаваться в России официально с 7-нанометровым мобильным процессором Samsung Exynos 990. Кроме того, все устройства будут доступны без поддержки мобильных сетей пятого поколения.

Также добавим, что компания вчера представила новую версию фирменных полностью беспроводных наушников. Они называются Samsung Galaxy Buds+. Вероятно, их будут давать в подарок за предварительный заказ как минимум на Galaxy S20 Ultra.

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Новинка осталась без поддержки технологии активного шумоподавления. По словам производителя, в каждом наушнике установлено по два динамических излучателя. Время автономной работы составляет 11 часов без учёта футляра. Продажи Galaxy Buds+ стартуют 14 февраля. Стоимость аксессуара в России составила 10 990 рублей. Для сравнения, американская цена наушников – 149 долларов или около 9500 рублей.