Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Южнокорейская компания Samsung анонсировала свой основной флагманский смартфон 2020 года. Это топовая модель Samsung Galaxy S20 Ultra. Новинка получила самое лучшее железо на рынке, во главе с топовым процессором и камерой рекордного разрешения, а также может похвастаться рекордным объёмом оперативной памяти. Есть в смартфоне много чего другого интересного, но обо всём по порядку.

реклама

Samsung Galaxy S20 Ultra комплектуется Dynamic AMOLED 2X экраном диагональю 6,9 дюйма, разрешение которого составляет 1440 х 3200 точек, а диагональ равна 6,9 дюйма. Матрица обзавелась поддержкой HDR10+ и может похвастаться частотой обновления 120 Гц. В дисплее есть отверстие для фронтальной камеры, а под поверхностью панели OLED располагается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

реклама

Теперь перейдём к главной фишке новинке – к камере. Она имеет лишь три традиционных модуля и сенсор ToF. Главный модуль получил 108-мегапиксельный датчик изображения, объектив с диафрагмой f/1,8, фазовую автофокусировку, оптическую стабилизацию изображения поддержку записи видео в максимальном разрешении 8K UHD с частотой кадров 30 к/сек. В формате 4K UHD снимать ролики можно с частотой до 60 к/сек.

реклама

Телеобъектив имеет перископную конструкцию. В его основу положен 48-мегапиксельный сенсор. Светосила оптики – f/3,6. Телеобъектив получил фазовый автофокус, оптическую стабилизацию и может обеспечивать 10-кратное цифровое приближение. Кратность программного зума – 100x. Его маркетинговое название – Super Resolution Zoom.

реклама

Основной модуль в Samsung Galaxy S20 Ultra поддерживает фильтр 9 Bayer, т.е. выполняется объединение девяти пикселей, а размер пикселя увеличивается до 2,4 мкм. На выходе мы получаем снимки разрешением 12 Мп. В телеобъективе задействован более традиционный фильтр Quad Bayer.

реклама

Что касается широкоугольного модуля, здесь всё сравнительно скромно. Он имеет разрешение 12 Мп, автофокусировку, построен на базе сенсора с размером пикселя 1,4 мкм и поддерживает технологию Super Steady Video.

Камера для селфи получила абсолютно новый 40-мегапиксельный датчик изображения. Новинке досталась фронтальная камера с самым высоким разрешением на рынке. Она поддерживает запись видео в 4K UHD с частотой 60 к/сек.

Подсистема питания в Samsung Galaxy S20 Ultra представлена аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Он поддерживает USB power Delivery 3.0, 45-ваттную беспроводную зарядку по стандарту Qi, реверсивную беспроводную зарядку мощностью 9 Вт. Мощность проводной зарядки составляет 45 Вт. По словам производителя, смартфон с нуля до 100% заряжается за 1 час 15 минут.

Аппаратная платформа ничем не удивила. Как всегда, во всём мире, кроме Европы, официально будет продаваться версия на мобильном процессоре Qualcomm. В данном случае речь идёт о 7-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 865 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 650. В Европе модель будет нести на борту 7-нанометровый мобильный процессор Exynos 990 с пиковой тактовой частотой 2,73 ГГц и графическим ядром Mali-G77 MP11.





Samsung Galaxy S20 Ultra стал первым в мире смартфоном с 16 ГБ оперативной памяти. Это топовая модификация, в которой также предусмотрен встроенный накопитель UFS 3.0 вместимостью 512 ГБ. Есть также более скромные версии – с 12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной в зависимости от конфигурации.

Программной основой послужила операционная система Android 10, на базе которой реализована фирменная прошивка One UI 2. Флагман нового поколения имеет корпус из стекла Gorilla Glass последнего поколения и металла, защищённый от воды по стандарту IP68. Габаритные размеры равны 166,9 х 76 х 8,8 мм, а масса – 222 грамма. Также стоит отметить NFC, USB-C, навигационный модуль GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, лоток под карту памяти и стереодинамики, за настройку которых отвечает компания AKG, по традиции. Поддержка режима Samsung DeX тоже заявлена. А вот разъём для подключения проводных наушников отсутствует.

Samsung Galaxy S20 Ultra уже доступен для предварительного заказа. Модель поступит в продажу в двух «космических» расцветках: Cosmic Gray и Cosmic Black. Пользователи, оформившие предзаказ, получат флагман уже 13 февраля текущего года вместе с полностью беспроводными наушниками Galaxy Buds+ в подарок, рекомендованная стоимость которых составила 170 евро. Сам же смартфон в зависимости от комплектации оценили в 1350-1550 евро. И да, 45-ваттный адаптер питания придётся покупать отдельно – в комплекте идёт зарядник мощностью 25 Вт.