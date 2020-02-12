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Компания Samsung провела мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого представила свои флагманские смартфоны нового поколения. Материал о премьере старшей версии уже готов, а в этой заметке расскажем о двух более скромных новинках – Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20+.

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Начнём со старшей модели. Версия Plus оборудована дисплеем Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Матрица характеризуется соотношением сторон 20 к 9, диагональю 6,7 дюйма (на 0,2” меньше, чем у версии Ultra) и имеет разрешение Quad HD+. Поддержка HDR10+ тоже предусмотрена. Если мы говорим о габаритах, то новинка оказалась такой же, как и модель уже прошлого поколения, только немного вытянутее. Размеры составляют 161,9 х 73,7 х 7,8 мм, а вес – 188 г. Естественно, корпус изготовлен из стекла и металла. Защита по стандарту IP68 заявлена.

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На тыльной стороне установлена основная камера, которая получила ToF-сенсор для портретной съёмки и три традиционных модуля. Главный имеет разрешение 12 Мп, т.е. сразу в девять раз меньше, чем у версии Ultra. Размер пикселя – 1,8 мкм. Ему досталась оптическая стабилизация изображения. Диафрагма объектива – f/1,8.

Телеобъектив обзавёлся 64-мегапиксельной матрицей, системой оптической стабилизации и трёхкратным оптическим увеличением. Что интересно, именно на этот модуль записывается видео в формате 8K UHD с частотой 30 к/сек. Это немного странно. Широкоугольный модуль в Samsung Galaxy S20+ представлен 12-мегапиксельным сенсором. Оптика имеет угол захвата 120 градусов. Разрешение камеры для селфи составляет 10 Мп.

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Смартфон в топовой модификации несёт на борту 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной. В базовой объём ОЗУ уменьшен до 8 ГБ, а ПЗУ – до 128 ГБ. Слот под карту microSD позволяет расширить встроенное хранилище на 1 ТБ. Как и самая старшая из двух новинок, модель Galaxy S20+ может комплектоваться 7-нанометровой SoC Snapdragon 865 или Exynos 990, выполненной по тому же техпроцессу. Питание всем компонентам обеспечивает аккумуляторная батарея на 4500 мАч. Мощность проводной зарядки составляет 25 Вт, беспроводной – 15 Вт, а обратной беспроводной – 9 Вт.

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Второй флагман в иерархии получил операционную систему Android 10 с фирменными программными надстройками One UI 2. Также нашлось место для всех ключевых беспроводных интерфейсов, порта USB-C, стереодинамиков и встроенного в экран сканера отпечатков пальцев. Разъём для наушников 3.5 мм отсутствует. Поддержка режима Samsung DeX реализована.

Samsung Galaxy S20+ поступит в продажу по цене от 1100 евро за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ энергонезависимой. Речь идёт о версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Стоимость 4G-модификации будет объявлена позже. В комплект поставки войдёт 15-ваттный адаптер питания. Флагман будет предлагаться покупателям в трёх цветах: Cloud Blue, Cosmic Black и Cosmic Gray.

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Третьей новинкой производителя их Южной Кореи сегодня ночью стал флагман Samsung Galaxy S20. Это самая компактная из трио моделей. Смартфон имеет физические размеры 151,7 х 69,1 х 7,9 мм и весит 163 грамма. Экран построен на базе матрицы Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением Quad HD+ и поддержкой HDR10+. По сравнению с версией Plus диагональ уменьшилась на полдюйма, составив 6,2”.

Меньший дисплей – это первое из нескольких отличий. Второе – отсутствие времяпролётной камеры на тыльной панели. Третье – наличие только двух модификаций. В базовой смартфон несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти, а в топовой – 12 ГБ. Вне зависимости от комплектации постоянное запоминающее устройство рассчитано на хранение 128 ГБ данных. Наконец, четвёртое отличие – уменьшение до 4000 мАч ёмкости аккумуляторной батареи.

Samsung Galaxy S20 также доступен для предварительного заказа начиная с сегодняшнего дня. Старт продаж состоится 13 марта 2020 года. В подарок за предзаказ компания дарит наушники Galaxy Buds+. Стоимость 4G-версии стартует с отметки в 900 евро за модификацию 8/128 ГБ. Модель с поддержкой мобильных сетей пятого поколения «в базе» обойдётся на 100 евро дороже. Доступен флагман будет в расцветках Cosmic Gray, Cloud Blue и Cloud Pink.