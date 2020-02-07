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Топ-3 смартфона января 2020 года

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Первый месяц нового года запомнился затишьем на рынке смартфонов. Если годом ранее в январе свои новинки показали Huawei, vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo, Realme и Samsung, то на этот раз чем-то стоящим отметились только последние две компании. Причём оба производителя анонсировали смартфоны в начале января, и до конца месяца все отдыхали. В этой статье мы разберём три лучшие модели, которые были представлены в прошлом месяце.

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На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 компания Samsung презентовала упрощённые флагманские смартфоны Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite. Обе новинки уже были презентованы в России.

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Samsung Galaxy Note 10 Lite мог бы стать типичным представителем серии Galaxy A 2019 года, но, возможно, из-за наличия стилуса он вышел под знамёнами флагманского семейства. Гаджет заключён в пластиковый корпус, на передней панели которого установлено стекло, прикрывающее OLED экран формата Full HD+. Дисплей смартфона имеет соотношение сторон 20 к 9. В его основу положена фирменная матрица Infinity-O с круглым отверстием для фронтальной камеры. Размер экрана по диагонали составляет 6,7 дюйма. Отметить стоит поддержку HDR, Always-on Display и интегрированный биометрический датчик.

Процессор смартфону достался далеко не самый новый – Exynos 9810. Однокристальная система появилась ещё в 2018 году. Она выполнена по 10-нанометровой технологии и включается восемь ядер с пиковой частотой 2,7 ГГц, а также GPU Mali-G72 MP18. Модель Galaxy Note 10 Lite предлагается с 6/8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации и региона продаж. Вместимость накопителя равна 128 ГБ в обоих версиях.

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Смартфон выделяется не только наличием стилуса, но и основной камерой. Она имеет универсальный и широкоугольный модули, компанию которым составляет телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Разрешение всех трёх составляет 12 Мп. В Samsung Galaxy Note 10 Lite есть оптическая стабилизация изображения, а вести видеосъёмку с частотой кадров 60 к/сек можно в формате Ultra HD (4K).

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Селфи-камеру южнокорейские инженеры не стали брать у старших версий и установили трендовый сенсор на 32 Мп. Ёмкость встроенной батареи составила 4500 мАч, а мощность быстрой зарядки – 25 Вт. Прочие параметры включают все главные интерфейсы, в том числе и NFC, разъём для наушников и операционную систему Android 10 под оболочкой One UI 2.

В России за смартфон просят около 40 000 рублей. Стоимость модели в странах Западной Европы составляет приблизительно на 3000-5000 рублей дороже.

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Второй аппарат производителя из Южной Кореи называется Samsung Galaxy S10 Lite. В нём немного упростили основную камеру, зато улучшили дисплей и аппаратную платформу по сравнению с предыдущей моделью. Этот упрощённый флагман получил экран Super AMOLED Plus с поддержкой HDR10+. Остальные параметры такие же, как и в Galaxy Note 10 Lite – 6,7”, FHD+, 20 к 9. В круглом отверстии располагается 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Вычислительным центром смартфона стал флагманский процессор прошлого года компании Qualcomm. Чип Snapdragon 855 изготовлен по технологии 7-нм. Он работает на частоте от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц, а графическая подсистема представлена ускорителем Adreno 640. Оперативной памяти может быть предусмотрено 6/8 ГБ, а встроенной – 128 ГБ вне зависимости от комплектации. Вопросами питания в упрощённом флагмане заведует АКБ на 4500 мАч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки по проводу.

Основная камера Samsung Galaxy S10 Lite осталась без телеобъектива. Его заменила 5-мегапиксельной матрицей для макросъёмки. Разрешение основного модуля составило 48 Мп. Он может похвастаться дебютом фирменной разработки Super Steady OIS. Широкоугольный модуль в смартфоне построен на 12-мегапиксельном датчике изображения. Возможность вести съёмку в 4K UHD с частотой 60 к/сек сохранилась.

А вот разъёма для наушников модель не досчиталась. Все остальные интерфейсы на месте. Биометрический сенсор установлен под дисплеем. В России Samsung Galaxy S10 Lite предлагается за 45 000 рублей в модификации 6/128 ГБ. Для, сравнения, в Великобритании за эту же версию просят на 4000 рублей больше, а конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти обойдётся в 50 000-55 000 рублей в зависимости от ритейлера.

Третий смартфон – Realme X50 5G. Его представили практически одновременно с двумя моделями Samsung. Однако, если южнокорейский технологический гигант анонсировал упрощённые флагманы на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 в США, то китайская компания провела презентацию у себя на родине.

Новинка комплектуется мобильным процессором Snapdragon 765G с пиковой частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 620. Это первая однокристальная система компании Qualcomm для смартфонов среднего и среднебюджетного классов, которая выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Чипсет дополняется 6-12 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Вместимость встроенного накопителя может составлять 128 ГБ или 256 ГБ, а слот для microSD отсутствует.


Realme X50 5G имеет корпус из металла и стекла Gorilla Glass пятого поколения. Одна из особенностей январской новинки – IPS экран формата Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9 и частотой 120 Гц. Диагональ составляет 6,57 дюйма. В левом углу располагается двойная камера для любителей видеозвонков и фотографировать себя. Она имеет главный модуль на 16 Мп и широкоугольный на 8 Мп.

Основная камера девайсе представлена квартетом объективов. В отличие от многих китайских смартфонов среднего класса, в Realme X50 5G бесполезный сенсор только один – на 2 Мп для анализа глубины. Основной модуль имеет разрешение 64 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. Также есть телеобъектив с двукратным оптическим зумом, в основу которого положен датчик изображения на 12 Мп. Видео смартфон может записывать в 4K на скорости 30fps и в Full HD при 60fps.

Ёмкость АКБ составила 4200 мАч. Китайские разработчики оставили гаджет без разъёма для наушников. В смартфоне есть порт USB-C и чип NFC. Работает модель под управлением операционной системы Android 10 с фирменным ПО ColorOS 7.

В Китае Realme X50 5G на AliExpress сейчас доступен в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Стоимость составляет примерно 415 долларов и 540 долларов соответственно. При этом с завода базовая версия была оценена в 360 долларов, а топовая – в 430 долларов. В прошлом месяце были разговоры о том, что смартфон появится в России. Но эта информация осталась на уровне слухов.

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