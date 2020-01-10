Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Британская компания Expanscape решила анонсировать один из самых необычных в мире ноутбуков. Новинка производителя из Соединённого Королевства называется Aurora 7. Модель построена на базе настольного процессора Intel Core i9-9900K. Отметим, что сегодня на выставке Consumer Electronics Showcase 2020 был показан лэптоп, в который можно установить настольный CPU Ryzen с TDP до 65 Вт. Но ключевой фишкой Aurora 7 является не возможность использования настольного процессора, а наличие сразу семи дисплеев.

реклама

Новинка компании из Великобритании является прототипом, который был создан на основе оригинальной разработки неизвестной контрактного производителя. Зачем лэптопу более чем полдюжины экранов – не уточняется. Но скорее всего у Expanscape есть аргументация.

реклама

Как бы там ни было, разработчики заявили, что помимо настольного процессора Intel Core i9-9900K под капотом устройства установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX. Точная модель графического адаптера не известна.

Основной дисплей построен на базе 17,3-дюймовой матрицы формата 4K. Над ним установлен второй один экран с идентичными параметрами. Ещё две 17,3-дюймовые панели расположены по бокам от основной в портретной ориентации. Над ними выдвигаются два Full HD дисплея, диагональ которых составляет 7 дюймов. В рабочую панель ноутбука, справа под цифровой клавиатурой, интегрирован ещё один 7-дюймовый FHD экран.

реклама

Больше информации о новинке нет. Когда Aurora 7 поступит в продажу – не уточняется. Цена тоже не сообщается, но точно можно сказать, что стоить новинка британского производителя будет недёшево.