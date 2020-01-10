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В прошлом году американская компания AMD анонсировала настольные процессоры семейства Ryzen 3000 (Matisse) в рамках выставки потребительской электроники CES 2019. Сегодня завершается мероприятие Consumer Electronics Showcase 2020, в рамках которого в течение нескольких дней ведущие производители показали свои ноутбуки на базе новых гибридных процессоров AMD Ryzen 4000 (Renoir).

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Компания AMD свои APU нового поколения тоже презентовала в рамках CES 2020. А вот производитель XMG решил удивить всех анонсом лэптопа, который может быть оборудован настольным процессором Ryzen. Новинка называется Clevo NH57ADS. Она стала первым в мире ноутбуком с настольным CPU американского процессорного гиганта.

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Модель основана на базе системной платы AM4, что позволяет установить практически любой процессор. Ограничение по TDP составляет 65 Вт. Это значит, что в качестве вычислительного центра можно использовать настольный CPU Ryzen 9 3900, обладающий двенадцатью ядрами. Однако предполагается, что поставляться лэптоп будет с восьмиядерными решениями под капотом.

Clevo NH57ADS комплектуется 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD разрешением 1080 х 1920 точек, частота обновления которого составляет 144 Гц. Графическая подсистема в зависимости от комплектации может быть представлена видеокартами NVIDIA GeForce GTX и GeForce RTX, но точные модели остались неизвестными.

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Новинка имеет клавиатуру с подсветкой, пластиковый корпус и съёмный аккумулятор. Параметры батареи не уточняются, но не стоит надеяться на высокую автономность, учитывая предлагаемую производительность. На левом торце установлены порты USB Type-A, слот для карты памяти и разъём RJ45. Справа находится аудиовыход под наушники, разъём для микрофона и ещё один порт USB Type-A. Сзади установлены порт USB Type-C, HDMI, DisplayPort и Mini DisplayPort.

Вес XMG Clevo NH57ADS составил 2,7 кг, а габаритные размеры – 36,1 х 25,8 х 3,25 см. Стоимость и дата старта продаж мобильного ПК пока что не уточняются.