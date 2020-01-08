Анонсированы смарт-часы Amazfit Bip S: LCD-экран, IP68, высокая автономность и цена 70 долларов
Компания Amazfit на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020 анонсировала не только смарт-часы T-Rex и пару полностью беспроводных наушников с сенсором ЧСС. Китайский производитель также привёз в Неваду ещё одни умные часы. Они получили имя Amazfit Bip S.
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Новинка выполнена в стиле других представителей семейства Bip и отличается большим временем автономной работы. По словам производителя, часы смогут прожить на одном заряде аккумулятора 40 дней. Ёмкость батареи при этом не уточняется.
рекламаAmazfit Bip S комплектуются LCD панелью с разрешением 176 х 176 точек и размером 1,28” по диагонали. Корпус часов имеет защиту от воды класса IP68. Это означает, что носимый гаджет может оставить в воде на несколько минут и с ним ничего не случится. Весит новинка лишь 31 грамм без учёта ремешка.
Программным обеспечением предусмотрена поддержка десяти режимов тренировки. Также отметим наличие датчика для измерения частоты сердечных сокращений и GPS. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth. Новинка поддерживает работу с устройствами, оснащёнными адаптерами связи Bluetooth 5.0.
рекламаРекомендованная стоимость смарт-часов Amazfit Bip S составляет 70 долларов, т.е. модель оказалась вдвое дешевле, чем защищённая модель T-Rex. Старт продаж состоится в следующем месяце.
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