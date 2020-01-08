Анонсированы беспроводные наушники Amazfit PowerBuds и ZenBuds с датчиком ЧСС
Компания Huami на выставку потребительской электроники привезла не только смарт-часы Amazfit T-Rex, исполненные в защищённом корпусе, но и новые полностью беспроводные наушники Amazfit PowerBuds и ZenBuds. Их фишкой является встроенный сенсор Huami PPG, который позволяет в режиме реального времени мониторить частоту сердечных сокращений.
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Amazfit PowerBuds представляет собой TWS-наушники погружного типа с некой особой диафрагмой. В чём заключается её особенность – не уточняется. Но она, по словам производителя, способна обеспечить качественное звучание.
рекламаКорпус правого и левого наушников защищён от воды по стандарту класса IP55. Для управления предусмотрены сенсорные панели. Также производителем заявлен режим Thru Mode, при активации которого пользователю будут слышны звуки окружающей среды.
рекламаВ каждом наушнике установлен аккумулятор на 55 мАч. Время автономной работы составляет 8 часов на одном заряде. Кейс, оснащённый батареей ёмкостью 450 мАч, способен ещё дважды зарядить каждый наушник. Amazfit PowerBuds доступны в жёлтом, белом и чёрном цветах. Стоимость наушников составила 100 долларов, а старт продаж намечен на февраль 2020 года.
Вторая новинка компании из Китая называется Amazfit ZenBuds. Она имеет те же фишки, что и предыдущая модель. За счёт особенностей конструкции с ZenBuds можно спать. Наушники обладают эффективной системой шумоподавления. Кроме того, на борту гаджета есть сенсоры, которые отвечают за мониторинг качества сна.
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Время автономной работы Amazfit ZenBuds составляет 12 часов и 56 часов с учётом зарядки от футляра. Ёмкость аккумуляторов в наушниках и кейсе не уточняется. Также компания не рассказала, когда и по какой цене вторая её новинка поступит на рынок.
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