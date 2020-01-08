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Компания Huami на выставку потребительской электроники привезла не только смарт-часы Amazfit T-Rex, исполненные в защищённом корпусе, но и новые полностью беспроводные наушники Amazfit PowerBuds и ZenBuds. Их фишкой является встроенный сенсор Huami PPG, который позволяет в режиме реального времени мониторить частоту сердечных сокращений.

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Amazfit PowerBuds представляет собой TWS-наушники погружного типа с некой особой диафрагмой. В чём заключается её особенность – не уточняется. Но она, по словам производителя, способна обеспечить качественное звучание.

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Корпус правого и левого наушников защищён от воды по стандарту класса IP55. Для управления предусмотрены сенсорные панели. Также производителем заявлен режим Thru Mode, при активации которого пользователю будут слышны звуки окружающей среды.

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В каждом наушнике установлен аккумулятор на 55 мАч. Время автономной работы составляет 8 часов на одном заряде. Кейс, оснащённый батареей ёмкостью 450 мАч, способен ещё дважды зарядить каждый наушник. Amazfit PowerBuds доступны в жёлтом, белом и чёрном цветах. Стоимость наушников составила 100 долларов, а старт продаж намечен на февраль 2020 года.

Вторая новинка компании из Китая называется Amazfit ZenBuds. Она имеет те же фишки, что и предыдущая модель. За счёт особенностей конструкции с ZenBuds можно спать. Наушники обладают эффективной системой шумоподавления. Кроме того, на борту гаджета есть сенсоры, которые отвечают за мониторинг качества сна.

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Время автономной работы Amazfit ZenBuds составляет 12 часов и 56 часов с учётом зарядки от футляра. Ёмкость аккумуляторов в наушниках и кейсе не уточняется. Также компания не рассказала, когда и по какой цене вторая её новинка поступит на рынок.