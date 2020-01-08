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Китайская компания Huami тоже приняла участие в выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020. Производитель из Поднебесной в Лас-Вегас привёз защищённые часы Amazfit T-Rex.

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Многие современные умные часы могут похвастаться маркировкой 3ATM или 5ATM, т.е. они в силах выдержать погружение под воду на глубину 30 метров или 50 метров соответственно. Несмотря на это, производители не рекомендуют испытывать судьбу. Мало того, не все компании даже рекомендуют плавать с гаджетом на руке. Более дорогие устройства имеют защиту от воды по стандарту IP68.

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Защищённые часы Amazfit T-Rex могут похвастаться и защитой IP68, и 5ATM. Но фишкой китайской новинки является защита по нормам военного стандарта MIL-STD-810G. На бумаге это означает, что носимый гаджет может работать при экстремальной температуре, а также выдерживает вибрацию и падения без потери в производительности. Кроме того, корпус устройства устойчив к коррозии.

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Китайский производитель не стал играться с размерами часов и представил Amazfit T-Rex только в одной модификации. Диаметр OLED-дисплея составляет 1,3 дюйма, а разрешение – 360 х 360 точек. Матрицу часов прикрывает стекло Gorilla Glass третьего поколения. Ёмкость встроенной батареи составляет 390 мАч. По словам китайских разработчиков, около трёх недель часы могут проработать на одном заряде.

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В конфигурацию Amazfit T-Rex вошли все основные сенсоры. Есть оптический датчик для измерения пульса в режиме 24/7, 3-осевой сенсор ускорения, а также геомагнитный датчик и сенсор освещённости. Программным обеспечением предусмотрено четырнадцать спортивных режимов. Синхронизация гаджета возможна со смартфонами с адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 Low Energy на базе операционных систем Android 5.0 и iOS 10.0 или новее.

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Стоимость Amazfit T-Rex составила 140 долларов. Смарт-часы будут доступны потребителям в чёрном, сером, камуфляжном, хаки и зелёном цветах. Точная дата старта продаж пока что не называется, но купить новинку можно будет уже в этом месяце.