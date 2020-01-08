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В прошлом месяце компания Samsung получила все необходимые сертификаты для выпуска смартфона Galaxy Xcover Pro, исполненного в защищённом корпусе. Сегодня, 8 января, в сети появились основные параметры модели, а спустя несколько часов после этого смартфон был официально представлен в рамках выставки потребительской электроники CES 2020.

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Мощной начинкой новинка не отличается. В Samsung Galaxy Xcover Pro установлен фирменный 10-нанометровый мобильный процессор Exynos 9611. Система-на-кристалле трудится в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет встроенный флэш-накопитель вместимостью 64 ГБ, а о наличии слота под microSD не сообщается.

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В новинке используется LCD панель формата Full HD+ с соотношением сторон 20 к 9 и диагональю 6,3 дюйма. В левом верхнем углу экрана располагается фронтальная камера на 13 Мп, хотя её могли бы установить и в отступе вверху лицевой стороны смартфона. Сзади расположилась сдвоенная основная камера. Она включает 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 25-мегапиксельный универсальный.

Samsung Galaxy Xcover Pro имеет нетипично много клавиш. На правом торце установлены две кнопки управления громкостью и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Ещё по одной клавише располагается на левом торце и на верхней грани.

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Весит новинка чуть большее 200 г, а толщина составляет 10 мм. Корпус смартфона имеет защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4020 мАч, которая заряжается через порт USB-C.

В продаже защищённая новинка должна появиться в конце зимы текущего года. По неподтверждённым данным, стоимость Samsung Galaxy Xcover Pro в Европе будет составлять примерно 500 евро.