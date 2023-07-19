В Сети уже появилась информация о разгоне до 8200 МТ/с.

Ethan Cull, Unsplash

Накануне компания ASRock выпустила бета-версию нового BIOS для материнских плат AMD AM5 серии Taichi, который значительно расширяет поддерживаемый диапазон скоростей оперативной памяти DDR5 — компания продемонстрировала стабильную работу двухканального комплекта DDR5-7200. Сегодня в Сети появились намёки, что это далеко не предел для платформы и будущие обновления BIOS принесут поддержку ещё более скоростных модулей — это отличные новости, особенно, если в будущем компания AMD выпустит для AM5 производительные APU Phoenix, но официального подтверждения этому пока нет.

Twitter* блогер и инсайдер @g01d3nm4ng0 опубликовал снимки утилиты CPU-Z, которые демонстрируют работу двухканального комплекта DDR5-7600 в разгоне до 8200 МТ/с на материнской плате MSI MEG X670E Ace с прошивкой 1.91T01 AGESA 1.0.0.7a. Комплект был произведён компанией OLOy Memory на чипах памяти Hynix A-Die.

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Также Twitter* блогер @9550pro опубликовал снимок с результатами тестирования скорости кэша и памяти AIDA64 для двухканального комплекта DDR5-7800 на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E Hero — скорости чтения и записи превысили 100 ГБ/с, а задержка составила 55,4 нс. Эти результаты куда выше тех, что платформа показывала на запуске с модулями DDR5-6000/6200.

Компания GIGABYTE официально объявила об успешной проверке модулей DDR5-8000 на стабильность с материнской платой X670E AORUS MASTER при напряжении SoC 1,3 В, в этом тоже помог новый бета BIOS c AGESA 1.0.0.7. К концу июля компания собирается выпустить бета обновление для всех материнских плат X670 и B650 в сериях AORUS и AERO.

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nullЧто интересно, таких показателей можно добиться даже не на самой продвинутой материнской плате. Например Twitter* блогер @Buildzoid1 продемонстрировал успешный разгон до 8000 МТ/с на плате ASRock B650 LiveMixer, отметив её 8-слойную печатную плату и цену менее 300 долларов США.