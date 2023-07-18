Это возможно при напряжении SOC 1,2 В.

Компания ASRock выпустила новейший BIOS с прошивкой AGESA 1.0.0.7 для своей флагманской AMD AM5 материнской платы X670E Taichi, расширив диапазон поддерживаемых скоростей оперативной памяти DDR5, сообщает Wccftech со ссылкой на объявление ASRock в официальном канале Reddit.

Новый BIOS версии 1.28as01 является бета-выпуском, но он уже настроен для обеспечения поддержки высокочастотных модулей DDR5 на платах X670E Taichi. На нескольких снимках ASRock демонстрирует работу двухканального комплекта DDR5-7600 с профилями EXPO, на снимках можно увидеть, что плата работает с такой скоростной памятью без каких-либо проблем — часовой тест MemTest Pro проходит без ошибок.

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На тестовой системе использовался процессор AMD Ryzen 9 7950X3D и специальный комплект памяти от G.Skill с обозначением F5-7200J3445G16G — это комплект из серии Trident Z5 NEO. Модули работают при задержках CL34-45-45-115 и рабочем напряжении 1,40 В. Что интересно, новый BIOS поддерживает напряжение SOC 1,3 В, но данная память может работать при напряжении SOC всего 1,2 В, что находится в безопасных пределах, рекомендованных AMD, отмечают специалисты.