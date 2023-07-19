ASUS получает неисключительную лицензию на разработку и производство мини-ПК и ноутбуков Next Unit of Compute.

Gabriel Vasiliu, Unsplash

На прошлой неделе Intel сделала неожиданное заявление о прекращении прямых инвестиций в бизнес по разработке и производству уникальных мини-ПК и ноутбуков NUC (Next Unit of Compute), это означает, что компания больше не будет самостоятельно выпускать эти решения. В первичном заявлении говорилось, что разработкой и производством таких решений теперь будут заниматься партнёры Intel. Накануне появились дополнительные подробности, Intel и ASUS заключили соглашение, передаёт VideoCardz. В соответствии с соглашением ASUS получает неисключительную лицензию на разработку линейки систем Intel NUC, это позволит компании продолжит производство, продажу и обслуживание систем NUC 10…13-го поколения, а также разрабатывать будущие модели, для этого в ASUS создают отдельное подразделение ASUS NUC BU.

Короче говоря, соглашение предоставляет ASUS права на разработку собственных систем NUC в будущем, так что следующую серию NUC 14 можно ожидать уже от ASUS, а не от Intel. На данный момент неизвестно, какой вектор развития приобретёт линейка, будут ли это только компактные бизнес-решения или появятся уникальные игровые мини-ПК, такие как Raptor Canyon или Serpent Canyon.