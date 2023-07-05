Дополнительное расширение линейки моделями Cezanne без интегрированной графики.

Tomas Malik, Unsplash

На платформе AMD AM4 продолжают появляться новые процессоры, правда заполучить их не так-то просто. Недавно официально подтвердились планы компании начать продажи 6-ядерного и 12-поточного Ryzen 5 5600X3D, но доступен он будет только в одной зарубежной торговой сети — американском Micro Center. Ожидается, что этот процессор станет лучшим выбором для обновления платформы по соотношению игровой производительности и цены. Потенциально на платформе AM4 могут появиться ещё несколько процессоров, специалисты Tom’s Hardware сообщают со ссылкой на Twitter* блогера @momomo_us, что в обновлённом списке поддержки материнских плат Gigabyte появились ещё две невыпущенные модели — Ryzen 7 5700 и Ryzen 3 5100.

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Результат AMD Ryzen 7 5700 заметили в базе данных Geekbench в прошлом году, но в реальности процессор до недавнего времени никто не видел. Twitter* блогер @AnhPhuH недавно опубликовал его фото без каких-либо подробностей.

AMD Ryzen 7 5700 получил код OPN 100-000000743. Источник: @AnhPhuH, Twitter*

Оба процессора, Ryzen 7 5700 и Ryzen 3 5100, относятся к семейству Cezanne и являются отбраковкой от настольных APU с отключённой интегрированной графикой. При должной цене данные процессоры наверняка будут востребованы на рынке для обновления существующих систем или сборки новых бюджетных ПК, но не стоит забывать о нескольких важных недостатках Cezanne. В отличие от Vermeer, семейство Cezanne обладает меньшим объёмом кэш-памяти L3, что значительно сказывается на производительности. Также Cezanne не поддерживают PCIe Gen 4. Появятся ли AMD Ryzen 7 5700 и Ryzen 3 5100 в продаже, неизвестно, на сайте AMD они не значатся. Не исключено, что данные процессоры могут быть доступны только сборщикам готовых ПК.

Тем же, кто нацелен на новую платформу AMD AM5, стоит обратить внимание на новости о подготовке бюджетного Ryzen 5 7500F без интегрированной графики.

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