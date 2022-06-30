Он относится к семейству Cezanne, но интегрированная графика будет отключена.

В последнее время информация о подготовке новых процессоров AMD Ryzen для платформы AM4 появляется регулярно, теоретически, у компании есть ещё достаточно пространства для наполнения 5000 серии различными моделями. Одну из возможных будущих новинок заметили в базе данных Geekbench, похоже, это ещё один представитель семейства Cezanne, но с отключённой интегрированной графикой — Ryzen 7 5700.

реклама

AMD Ryzen 7 5700 имеет ту же конфигурацию ядер и кэш-памяти, что и Ryzen 7 5700G. Восемь ядер на базе архитектуры Zen 3 с поддержкой технологии SMT и 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Как отмечает Tom’s Hardware, есть некоторые отличия в частотах, базовая снижена на 100 МГц и составляет 3,7 ГГц. Исходя из зафиксированных Geekbench данных, максимальная частота не изменилась и по-прежнему достигает 4,6 ГГц.

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ! Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже ! 3090 ASUS Gaming за 150 тр Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде 3090 Ti Gaming X немного дороже 150 Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070 Gigabyte Aorus - 60 тр, пора брать RTX 3080 MSI Gaming за 70тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Процессор набрал 1546 баллов в одноядерном тесте, что идентично оригинальной модели, и 8502 баллов в многоядерном, а это уже примерно на 5% хуже Ryzen 7 5700G. Таким образом, единственное существенное отличие Ryzen 7 5700 заключается в отключённой интегрированной графике. Стоит отметить, что ранее AMD представила аналогичные модели Cezanne и Renoir с меньшим количеством ядер: Ryzen 5 5500 и 4500, а также Ryzen 3 4100.