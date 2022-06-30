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Новый неанонсированный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5700 заметили в Geekbench
Он относится к семейству Cezanne, но интегрированная графика будет отключена.
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В последнее время информация о подготовке новых процессоров AMD Ryzen для платформы AM4 появляется регулярно, теоретически, у компании есть ещё достаточно пространства для наполнения 5000 серии различными моделями. Одну из возможных будущих новинок заметили в базе данных Geekbench, похоже, это ещё один представитель семейства Cezanne, но с отключённой интегрированной графикой — Ryzen 7 5700.

Источник: Geekbench

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AMD Ryzen 7 5700 имеет ту же конфигурацию ядер и кэш-памяти, что и Ryzen 7 5700G. Восемь ядер на базе архитектуры Zen 3 с поддержкой технологии SMT и 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Как отмечает Tom’s Hardware, есть некоторые отличия в частотах, базовая снижена на 100 МГц и составляет 3,7 ГГц. Исходя из зафиксированных Geekbench данных, максимальная частота не изменилась и по-прежнему достигает 4,6 ГГц.

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Процессор набрал 1546 баллов в одноядерном тесте, что идентично оригинальной модели, и 8502 баллов в многоядерном, а это уже примерно на 5% хуже Ryzen 7 5700G. Таким образом, единственное существенное отличие Ryzen 7 5700 заключается в отключённой интегрированной графике. Стоит отметить, что ранее AMD представила аналогичные модели Cezanne и Renoir с меньшим количеством ядер: Ryzen 5 5500 и 4500, а также Ryzen 3 4100.

Источник:
Geekbench
Tom's Hardware
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#amd #процессоры #amd ryzen
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