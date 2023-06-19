5% скидки появились сразу на нескольких крупных зарубежных площадках.

Josh Appel, Unsplash

С презентации и начала продаж 8-гигового варианта GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA прошёл уже месяц. СМИ отмечали, что видеокарта не пользовалась большой популярностью на старте, есть предположения о скором снижении цен, которые предвещает перенос начала продаж базовой RTX 4060 на более ранний срок. Похоже, что цены начали движение в меньшую сторону, на крупных зарубежных торговых площадках RTX 4060 Ti получает скидку 20 долларов США или 5% от первоначальной стоимости 399 долларов, пишет VideoCardz со ссылками на каталоги Amazon, Newegg и других площадок.

реклама

Специалисты VideoCardz считают корректировку цен на RTX 4060 Ti неизбежной, отмечая низкую привлекательность модели из-за ограниченного объёма видеопамяти 8 ГБ, 128-битной шины и урезанного интерфейса PCIe Gen 4 x8. На данный момент скидка актуальна для исполнения Ventus 2X Black от компании MSI, если она распространится на все варианты, то разница цен между обычной RTX 4060 и Ti версией сократится со 100 до 80 долларов США. Одновременно с этим будет расти разрыв цен между 8- и 16-гиговыми версиями RTX 4060 Ti, и это в то время, когда цена на память GDDR6 существенно снизилась. Не исключено, что все видеокарты класса 60 в обозримом будущем станут дешевле.

Источники VideoCardz