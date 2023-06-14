Есть точная дата. Ранее модель планировали выпустить в июле.

Информация о переносе начала продаж GeForce RTX 4060 на более раннюю дату подтвердилась, страница семейства видеокарт «класса 60» на официальном сайте NVIDIA сообщает, что базовая модель появится в продаже 29 июня по рекомендованной цене от 299 долларов США. Вместе с этой информацией инсайдеры ранее сообщили, что обзоры моделей по рекомендованной цене появятся 28 июня, а более дорогостоящих — в день начала продаж. Несмотря на присутствие негативных настроений в сообществе по поводу новых видеокарт и цен на них, модель RTX 4060 довольно интересна, поскольку предлагает все достоинства архитектуры Ada Lovelace и нового техпроцесса за наименьшую цену, во всяком случае, пока не появилась модель классом ниже.

Теперь официально, за рубежом продажи GeForce RTX 4060 начнутся 29 июня. Источник: NVIDIA

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В числе преимуществ видеокарт Ada Lovelace новые кодировщики с поддержкой аппаратного ускорения перспективного формата AV1, поддержка DLSS 3 с генерацией кадров за счёт искусственного интеллекта, отличная энергоэффективность. Тем не менее, некоторые решения в новом поколении видеокарт неоднозначны, NVIDIA оснастила основную версию RTX 4060 Ti и RTX 4060 только 8 ГБ видеопамяти при том, что цены на GDDR6 значительно снизились. Ширина шины в 128 бит и общая пропускная способность (ПСП) видеопамяти тоже несколько разочаровывают, хотя компания и заверяет, что с учётом попадания данных в многократно увеличенную кэш-память эффективная ПСП довольно высока, а нагрузка на шину снижается. В июле появится 16-гиговая версия RTX 4060 Ti, но стоить она будет от 499 долларов США.

Возвращаясь к базовой версии GeForce RTX 4060, можно напомнить, что в презентации NVIDIA заявила о её преимуществе над RTX 3060, в сравнении было много игр с включённой генерацией кадров, которая на прошлом поколении не работает, но были игры и без генерации кадров, где RTX 4060 тоже была быстрее. Будет интересно взглянуть на сравнение без этих технологий и, что будет в некоторых требовательных к видеопамяти играх, не окажется ли RTX 3060 лучше. Узнаем 28 июня.

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Ресурс Wccftech опубликовал блок-схему крохотного графического процессора GeForce RTX 4060 под кодовым обозначением AD107-400, как видно, в нём только три графических кластера GPC и четыре 32-битных контроллера памяти. Специалисты ожидают, что чип предложит 3072 CUDA ядра, кэш-память 2-го уровня объёмом 24 МБ и энергопотребление до 115 Вт подтверждены на презентации.

Источники NVIDIA Wccftech