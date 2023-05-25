Вчера начались продажи новой видеокарты NVIDIA среднего класса, GeForce RTX 4060 Ti в модификации на 8 ГБ, но похоже, что желающих приобрести её было не так много. В первых обзорах модель оказалась быстрее RTX 3060 Ti прошлого поколения, новинка требует мало энергии, не греется и не шумит, предлагает поддержку новых технологий, тем не менее, по мнению ряда рецензентов, цена должна быть ниже, тем более, что в некоторых играх на максимальных настройках графики уже не хватает 8 ГБ видеопамяти для комфортного игрового процесса.
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Характеристики спорные, цена высокая, ожидаемо, в одной из крупнейших торговых сетей Германии в первый день продаж удалось реализовать только 30 видеокарт RTX 4060 Ti, сообщают специалисты 3DCenter в своём Twitter*. Для сравнения, 3DCenter напоминает, что в этой же торговой сети на старте продаж своих покупателей нашли 540 видеокарт RTX 4070 Ti и 315 видеокарт RTX 4070. Уже на второй день продаж в Европе отдельные модели GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ получили скидки, их уже отменили, так что нельзя исключать ошибку, но видеокарту можно было приобрести за 419 евро, что на 20 евро меньше рекомендованной цены.
В целом, перспективы для GeForce RTX 4060 Ti складываются пока не лучшим образом, возможно, потенциальных покупателей на самом деле больше, но они решили подождать выхода 16-гиговой версии RTX 4060 Ti и базовой версии RTX 4060, чтобы оценить, насколько эти модели лучше или хуже текущего варианта.
- Источники
- 3DCenter, Twitter*
- Wccftech
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ