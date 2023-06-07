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По подсчётам Tom's Hardware, GeForce RTX 3070 оказалась в лидерах продаж на eBay в мае
А новинки среднего класса популярностью не пользуются.
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Josh Appel, Unsplash

Специалисты Tom’s Hardware опубликовали статистику продаж видеокарт на торговой площадке eBay в мае, что позволяет оценить предпочтения зарубежных покупателей. В прошлом месяце состоялся релиз среднебюджетных AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, модели встретили критикой и, судя по всему, старт продаж для них был довольно вялый. По наблюдениям Tom’s Hardware, RX 7600 вообще не нашла покупателей за последнюю неделю прошлого месяца, карту выпустили 25 мая, не намного успешнее была RTX 4060 Ti — одна продажа на площадке с 24 мая. Никого не заинтересовала и Intel Arc A770 на 8 ГБ, а вот 16-гиговая версия продавалась, её выбрали 36 покупателей при цене около 315 долларов США (USD). Если Intel продолжит исправно выпускать новые драйвера для карт Alchemist и исправлять недочёты, не исключено, что A770 16 ГБ дольше будет сохранять актуальность за счёт своего объёма памяти.

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Рассмотрим десятку лидеров по продажам, на первом месте GeForce RTX 3070, в мае было продано 1540 видеокарт по средней цене 318 USD. При такой цене критика со стороны блогеров не повлияла на многих покупателей, продвигаемые модели конкурента с видеобуфером на 16 ГБ, Radeon RX 6800 и 6800 XT, стоили на eBay дороже — 377 и 439 USD соответственно. Второе и третье место занимают RTX 3080 10 ГБ и RTX 3060 Ti, каждая из них привлекла более тысячи покупателей при средних ценах 458 и 293 USD соответственно — модели AMD и тут не вызвали интерес. На четвёртом месте RTX 3090, продано 914 видеокарт по средней цене 771 USD.

Топ-10 по продажам на eBay за май. Источник: Tom's Hardware

Видеокарты с пятого по девятое место в рейтинге продавались в диапазоне от 500 до 600 штук, в порядке убывания это: RTX 3060, RX 6700 XT, GTX 1660 Super, RX 5700 XT, RTX 3080 Ti — наконец-то в списке видеокарты Radeon. Нос к носу идут RTX 3060 и RX 6700 XT, цены и объём продаж практически совпадают — эти модели на сегодняшний день можно назвать лучшим выбором для среднебюджетного игрового ПК, обе предлагают по 12 ГБ видеопамяти и достойную производительность в новых играх. Модели GTX 1660 Super и RX 5700 XT тоже демонстрируют близкие показатели — это уже старые, но довольно крепкие решения, которые ещё «тянут» игрушки с приемлемой производительностью и на приемлемом уровне качества. Спорный выбор, но RTX 3080 Ti с ценником 631 USD тоже в топ-10, хотя она в среднем производительнее RTX 4070, на стороне последней поддержка новых технологий, меньшее энергопотребление и тепловыделение. Замыкает десятку RTX 3070 Ti за 394 USD.

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Также в Tom's Hardware отслеживают изменение цен, в целом видеокарты дешевели, больше всего скинули Radeon RX 6400 и 6700 без XT, около 17-18%. Вторая тоже неплохой вариант, если на RTX 3060 или RX 6700 XT ну никак не хватает. Некоторые видеокарты подорожали, например, цена на RX 5500 XT взлетела аж на 22%, в пределах 5-7% выросли цены на некоторые другие модели от Intel и AMD, подробнее со статистикой стоит ознакомиться в оригинальном материале по ссылке ниже.

Источники
Tom's Hardware
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#amd #intel #nvidia #видеокарты #цены
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