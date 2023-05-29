Питание будет осуществляться через проприетарный разъём на материнской плате.

Phil Reid, Unsplash

За последние годы пользователи стали уделять гораздо больше внимания внешнему виду своих компьютеров, корпуса со стеклянными панелями, настраиваемая и синхронизируемая подсветка, встроенные дисплеи — вариантов для создания индивидуального дизайна всё больше. Кабелям питания тоже уделялось немало внимания, их всегда стремились спрятать, а то, что спрятать невозможно, тоже вписать в единую стилистику, например, с помощью разноцветных оплёток.

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Со временем возможность спрятать все кабели питания внутри корпуса появилась, компании стали выпускать материнские платы с разъёмами на обратной стороне, блоки питания с выводом кабелей напрямую в пространство за материнской платой, а также корпуса, адаптированные для сборок с потайной прокладкой кабелей. Это новое направление продолжает развиваться, появляются новые идеи, так компания Asus предлагает вообще отказаться от кабелей для видеокарт, осуществляя подачу энергии через специальный разъём на материнской плате. Журналисты Wccftech побывали в штаб-квартире Asus, где познакомились с прототипами подобной материнской платы и видеокарты.

Проприетарный коннектор питания Asus на видеокарте и разъём на материнской плате. Источник: Wccftech

На первый взгляд, прототип GeForce RTX 4070 выглядит как любая другая современная видеокарта высокого класса, однако на ней нет привычных разъёмов питания, а рядом с коннектором PCIe располагается ещё один, проприетарный коннектор Asus, который и нужен для подачи питания. Похожая реализация присутствует на графических ускорителях AMD Radeon Pro для профессиональных систем Apple, отмечают специалисты. При установке видеокарты в слот PCIe коннектор питания сопрягается со своим проприетарными разъёмом, который рассчитан на мощность до 600 Вт.

Разъёмы питания PCIe на обратной стороне прототипа материнской платы. Источник: Wccftech

Хорошо, а откуда материнская плата будет брать эти дополнительные 600 Вт для видеокарты? Всё просто, разъёмы питания PCIe перекочевали на материнскую плату. Asus демонстрирует прототип модели Z790 TUF Gaming ATX с разъёмами на обратной стороне, на плате заметны: один разъём 12VHPWR и три 8-контактных разъёма питания.

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Ожидается, что эти новые продукты будут доступны глобально к концу года, о ценах пока не сообщается, но стоит ожидать, что модели с потайными и проприетарными разъёмами будут дороже стандартных аналогов.

Источники Wccftech