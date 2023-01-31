Это первые такие блоки питания.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Персональные компьютеры ощутимо преобразились за последние годы, производители сместили акцент на конструкции со стеклянными панелями и обилием настраиваемой RGB подсветки. В большинстве случаев внутренности игровых ПК теперь можно отчётливо рассмотреть в ярком свете, однако общий вид может портить обилие проводов — производители обратили на это внимание и уже выпускают материнские платы и видеокарты с «потайными» подключениями кабелей питания, а также корпуса, совместимые с новым стандартом. Конструкцию блоков питания (БП) тоже нужно менять по такому принципу для улучшения прокладки проводов и первая такая серия под названием RMx SHIFT сегодня была выпущена Corsair.

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Панель разъёмов блоков питания RMx SHIFT расположена сбоку, разъёмы сразу выходят в пространство за монтажной панелью материнской платы, где зачастую и осуществляется прокладка кабелей питания. Обычно кабели традиционных блоков питания выводятся в основное пространство корпуса, далее их приходится загибать и через специальный вырез направлять за монтажную панель. Блоки питания RMx SHIFT избавляют от этих лишних скручиваний проводов, упрощая подключение и обслуживание, повышая надёжность сборки, улучшая её внешний вид.

В серии представлены модели мощностью от 750 Вт до 1200 Вт, все обладают сертификатами 80 PLUS Gold и Cybenetics Gold, отвечают требованиям стандарта Intel ATX 3.0 — в комплект входит кабель питания PCIe 5.0 12VHPWR для новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40. Конструкция блоков полностью модульная (Type 5 Gen 1), используется 140-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и поддержкой режима Zero RPM, японские конденсаторы с диапазон температур работы до 105°C. Стоимость флагманской 1200-ваттной модели составляет 269,99 долларов США.

CORSAIR проверила блоки питания RMx SHIFT со всеми своими текущими корпусами на совместимость и обновила онлайн-базу данных инструмента PC Builder, также добавив в неё наиболее популярными корпуса сторонних производителей. База продолжает пополняться. Одно из главных требований — не менее 30 мм свободного пространства напротив панели с разъёмами питания.

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Источники Corsair