Недавно обсуждалось развитие новой конструкции материнских плат с разъёмами на обратной стороне — это позволит окончательно скрыть большинство кабелей за вертикальной панелью корпуса. Свои разработки в данном направлении представили несколько компаний, но похоже, что прижился вариант от Asus под названием DIY Ape и он может закрепиться как стандарт. Наиболее активное распространение новых решений заметно в Китае, так недавно в данном регионе начались продажи компьютерных корпусов Asus Shadow Chaser (华硕追影) и готовых систем на их основе, сообщает ITHome. Корпуса адаптированы как для стандартных материнских плат, так и для новых решений Asus DIY Ape.
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Корпус Asus Shadow Chaser поддерживают установку материнских плат форм-фактора Micro-ATX и Mini-ITX с разъёмами для подключения на фронтальной стороне, Micro-ATX и YTX с разъёмами на обратной стороне. Корпус достаточно просторный и готов к установке видеокарт длиной до 380 мм, блоков питания длиной до 210 мм, воздушных кулеров высотой до 165 мм. На передней и верхней панели можно установить радиаторы жидкостной системы охлаждения размером до 360 мм. Для прокладки кабелей за вертикальной монтажной панелью предусмотрено пространство шириной 33 мм, как всё это выглядит с установленной материнской платой показано на фото выше, интересно было бы увидеть процесс сборки компьютера в таком корпусе.
По информации ITHome, корпуса Asus Shadow Chaser доступны в чёрном и белом цветовых исполнениях по цене 369 юаней и 389 юаней соответственно.
- Источники
- ASUS ROG, bilibili
- ITHome