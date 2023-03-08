Плата предназначена для платформы Intel LGA 1700.

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Некоторое время назад зародилось новое направление — сборки с потайным расположением кабелей. Несколько известных производителей компьютерных компонентов представили свои реализации, позже стало понятно, что нужно прийти к какому-то стандарту и, похоже, таким стандартом стала концепция ASUS DIY APE. В Китае внимание к новому веянию было выше, в новостях несколько раз сообщалось о появлении на китайском рынке корпусов, материнских плат для сборки систем с потайной прокладкой кабелей. Со временем больше компонентов появляется на глобальном рынке, не так давно CORSAIR представила блоки питания серии RMx SHIFT с боковым расположением разъёмов, впрочем, они подходят и для обычных сборок. Теперь на сайте компании ASUS заметили материнскую плату TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 — это вариант с обратным расположением разъёмов.

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«BTF означает Back To (the) Future, что символизирует новую эру для всех геймеров, собирающих ПК своими руками; в серии BTF все разъёмы спрятаны на обратной стороне материнской платы для скрытой организации кабелей и обеспечения минималистичного внешнего вида системы», — объясняет компания.

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Решению присущи достоинства серии TUF GAMING, такие как применение компонентов военного класса для высокой стабильности. Среди особенностей: подсистема питания 12+1 DrMOS с увеличенными радиаторами, поддержка PCIe 5.0 для видеокарт, Wi-Fi 6, три Type-C разъёма на задней панели, один из которых USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Для установки накопителей есть два разъёма M.2 PCIe Gen4, поддерживается память DDR4. В настоящее время ASUS ещё не объявила цену и сроки выхода материнской платы.

Источники ASUS ITHome