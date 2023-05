+255 МГц по целевой пиковой частоте (Boost)

Компания ASRock выпустила новую прошивку для премиальной видеокарты Radeon RX 7900 XTX Aqua 24GB OC, которая поставляется с предустановленным массивным водоблоком для подключения к кастомной системе жидкостного охлаждения. Новый файл прошивки именуется RX7900XTX_24GB_Extreme_OC и содержит улучшенные настройки, позволяющие видеокарте преодолеть существовавшие ранее ограничения производительности. Какие конкретно изменения были внесены в прошивку, не уточняется, но что касается производительности, компания заявляет о 13,5% приросте в 3DMark Time Spy, а также заметных улучшениях в играх.

Некоторые дополнительные подробности и требования можно найти на странице загрузки нового vBIOS, так с новой прошивкой целевая пиковая частота (Boost) графического процессора видеокарты была увеличена с 2680 МГц до 2935 МГц, а перед прошивкой необходимо заранее установить графический драйвер AMD Software: Adrenalin версии 23.5.1 — он стал доступен недавно и принёс поддержку игры The Lord of the Rings: Gollum вместе с несколькими важными исправлениями ошибок.