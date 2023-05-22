На прошлой неделе NVIDIA представила семейство видеокарт GeForce RTX 4060. Как сообщалось, модели RTX 4060 Ti основаны на вариантах графического процессора AD106, будет ли он использоваться в базовой версии RTX 4060? Похоже, что нет, младший представитель класса получит ещё более простой чип, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), опубликовавшего его фотографию.
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Графический процессор AD107 является самым маленьким чипом в семействе Ada Lovelace, его приблизительная площадь составляет 146 мм2. Видеокарта GeForce RTX 4060 получит вариант AD107 под номером 400, который должен быть полноценным чипом без отключённых блоков и предлагать 3072 CUDA ядра. В мобильном сегменте AD107 уже дебютировал в видеокартах GeForce RTX 4060 и 4050, к слову, последняя получила только 6 ГБ видеопамяти, остаётся надеяться, что в настольном сегменте памяти будет больше. Базовая RTX 4060 оснащается 8 ГБ GDDR6 со 128-битной шиной и общей пропускной способностью 272 ГБ/с, на фото инсайдера также видно, что установленные чипы памяти произведены компанией SK hynix.
Продажи GeForce RTX 4060 ожидаются в июле по цене от 299 долларов США, в это же время NVIDIA выпустит RTX 4060 Ti на 16 ГБ по цене от 499 долларов США, точные даты на данный момент неизвестны.
- Источники
- MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ