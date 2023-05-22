Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Графический процессор AD107 для GeForce RTX 4060 отметился на фото
Да, похоже, базовая версия видеокарты будет основана не на AD106.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

На прошлой неделе NVIDIA представила семейство видеокарт GeForce RTX 4060. Как сообщалось, модели RTX 4060 Ti основаны на вариантах графического процессора AD106, будет ли он использоваться в базовой версии RTX 4060? Похоже, что нет, младший представитель класса получит ещё более простой чип, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), опубликовавшего его фотографию.

реклама

Графический процессор AD107 является самым маленьким чипом в семействе Ada Lovelace, его приблизительная площадь составляет 146 мм2. Видеокарта GeForce RTX 4060 получит вариант AD107 под номером 400, который должен быть полноценным чипом без отключённых блоков и предлагать 3072 CUDA ядра. В мобильном сегменте AD107 уже дебютировал в видеокартах GeForce RTX 4060 и 4050, к слову, последняя получила только 6 ГБ видеопамяти, остаётся надеяться, что в настольном сегменте памяти будет больше. Базовая RTX 4060 оснащается 8 ГБ GDDR6 со 128-битной шиной и общей пропускной способностью 272 ГБ/с, на фото инсайдера также видно, что установленные чипы памяти произведены компанией SK hynix.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Продажи GeForce RTX 4060 ожидаются в июле по цене от 299 долларов США, в это же время NVIDIA выпустит RTX 4060 Ti на 16 ГБ по цене от 499 долларов США, точные даты на данный момент неизвестны.

Источники
MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Gigabyte официально подтвердила цены на видеокарты RTX 4060 Ti: от $399 до $469
Radeon RX 7600 на 7% медленнее GeForce RTX 4060 Ti в 3DMark и на целых 100 долларов дешевле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
93
Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
37
Пригожин рассказал, что вагнеровцев должно было быть в 23 раза больше при штурме Бахмута
33
Пригожин отправил Шойгу ироничное поздравление с днём рождения
12
Страны G7 призвали Китай «надавить» на Россию для завершения конфликта на украинских условиях
22
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
4
Польская компания подала в суд на Газпром с требованием выплатить 220 млн. долларов "долга"
18
Белый дом: США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки поставки Украине F-16
3
Пригожин сообщил о взятии Бахмута и выводе ЧВК «Вагнер» из города
7
Российский спецназ совершил рейд по украинским тылам и нанес удары по позициям ВСУ
2
Defense Express посчитали, сколько F-16 запад готов поставить Украине
16
На Украине опровергают факт полной утраты контроля над Бахмутом
10
Кроссовки Gobstomper за 15 тысяч руб меняют цвет по мере износа
6
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
43
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
5
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
10
Военнослужащий ВСУ записал видео отступления из Бахмута на одном из последних БТР
1
Подписан «поворотный» пакет соглашений по развитию российско-кубинских экономических связей
1
Politico: В Белом доме подтвердили передачу Украине F-16
3
В Бахмуте обнаружили жетон Сил специальных операций США, принадлежавшего наёмнику
4

Популярные статьи

О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
37
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
50
Все, что мы знаем о возможном выходе новой игры в серии Red Dead Redemption 3
3
Геймерская сборка за 65 000р для 2К – получаем всё и сразу со скидками на GeForce RTX 3060 Ti
17
Как повысить свою самооценку и начать получать удовольствие от жизни - 10 полезных советов
14
Как я обнаружил фейковые мегапиксели у смартфона улучшая старые фото с помощью нейросети
6
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
4
"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров
3
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
13
Народная сборка для геймеров за 120 000р – 4К на максималках с GeForce RTX 4070 и Ryzen 7 5800X3D
12

Сейчас обсуждают

Mur
10:37
Когда войну ведут чиновники, хорошего итога не жди..
Украинские чиновники заявляют, что ВСУ окружают Артёмовск и скоро он опять станет Бахмутом
Mur
10:35
Забыли добавить, что необходимо переименовать Польшу в Пшеколэнд.
В Госдуме заявили о необходимости Польши вернуть обретённые территории и выплатить 750 млн. $
Mur
10:33
В заголовке 750 миллионов, в тексте 750 миллиардов. Когда ж они научатся считать..
В Госдуме заявили о необходимости Польши вернуть обретённые территории и выплатить 750 млн. $
Алексей Семенов
10:30
То, что показали на фото, - крышка пускового контейнера, а не запчасть. Она штатно вылетает в сторону при запуске ракеты и никому не нужна больше. Разве что как сувенир
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
Артём Николаев
10:29
Украина ощущает себя сверхдержавой. Интересно, после того как в США будет дефолт, о ней кто-нибудь вспомнит?
Президент Бразилии: и Путин, и Зеленский убеждены в победе
Megagad
10:29
Я есть понять ваш проблема с нетаком! Хотя всё может быть. Для начала - у вас какой "нетак"? На Е18 и чипах флеш мкирон/тошиба? Либо на "инногрит" и чипах флеш ЮМТЦ? Это, как-бы ОЧЕНЬ разные вещи.
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
Артём Николаев
10:26
Дожили) SSD для мусора. Зачем его в принципе использовать, если цена за гиг выше? Архивные файлы открываются точно так же по клику.
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
Анатолий Молдаванов
10:25
Вот дебилы, плеать. Ну зачем они скакали на евромайдане!? Доскакались, полоумные. Страны нет, экономики нет, разруха, война и кредитов на сто поколений вперёд.
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
Хуинг
10:23
Что Дум этернал памяти жрет как конь для тебя новость,да?
NVIDIA теснит AMD на рынке видеокарт, а Ryzen 7800X3D продаётся в 12 раз лучше Core i9-13900К
Хуинг
10:21
Памяти смотри сколько у 3060,гений епт
NVIDIA теснит AMD на рынке видеокарт, а Ryzen 7800X3D продаётся в 12 раз лучше Core i9-13900К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем