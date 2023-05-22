Да, похоже, базовая версия видеокарты будет основана не на AD106.

На прошлой неделе NVIDIA представила семейство видеокарт GeForce RTX 4060. Как сообщалось, модели RTX 4060 Ti основаны на вариантах графического процессора AD106, будет ли он использоваться в базовой версии RTX 4060? Похоже, что нет, младший представитель класса получит ещё более простой чип, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), опубликовавшего его фотографию.

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Графический процессор AD107 является самым маленьким чипом в семействе Ada Lovelace, его приблизительная площадь составляет 146 мм2. Видеокарта GeForce RTX 4060 получит вариант AD107 под номером 400, который должен быть полноценным чипом без отключённых блоков и предлагать 3072 CUDA ядра. В мобильном сегменте AD107 уже дебютировал в видеокартах GeForce RTX 4060 и 4050, к слову, последняя получила только 6 ГБ видеопамяти, остаётся надеяться, что в настольном сегменте памяти будет больше. Базовая RTX 4060 оснащается 8 ГБ GDDR6 со 128-битной шиной и общей пропускной способностью 272 ГБ/с, на фото инсайдера также видно, что установленные чипы памяти произведены компанией SK hynix.

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Продажи GeForce RTX 4060 ожидаются в июле по цене от 299 долларов США, в это же время NVIDIA выпустит RTX 4060 Ti на 16 ГБ по цене от 499 долларов США, точные даты на данный момент неизвестны.