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GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ будет на 100 долларов дороже 8-гиговой версии — инсайдер
Названы предполагаемые цены на следующие настольные видеокарты NVIDIA.
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Brad Starkey, Unsplash

На следующей неделе инсайдеры ожидают презентацию и начало продаж видеокарт AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Новинки уже появляются в базах данных бенчмарков, каталогах интернет-магазинов, так что вполне вероятен скорый выход среднебюджетных новинок. По некоторой информации, RX 7600 в Европе будет стоить около 349 евро, а предполагаемые цены RTX 4060 Ti в США озвучил достаточно точный Twitter* инсайдер MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), сообщает VideoCardz.

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По представленной информации, версия GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ получит рекомендованную цену 399 долларов США, как и предшественник. Варианту на 16 ГБ, который может появиться в конце июля, приписывают цену 499 долларов США. Ранее сообщалось, что прибавка памяти немного увеличит энергопотребление видеокарты и, возможно, потребует изменений в графическом процессоре.

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Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ получит 4352 CUDA ядра, что было подтверждено отчётом Geekbench. Интерфейс памяти ожидается 128-битный, что в совокупности с чипами 18 Гбит/с обеспечит пропускную способность 288 ГБ/с.

Источники
MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060
1
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NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет стоить 399 долларов за версию с 8 ГБ памяти
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