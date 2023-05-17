На следующей неделе инсайдеры ожидают презентацию и начало продаж видеокарт AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Новинки уже появляются в базах данных бенчмарков, каталогах интернет-магазинов, так что вполне вероятен скорый выход среднебюджетных новинок. По некоторой информации, RX 7600 в Европе будет стоить около 349 евро, а предполагаемые цены RTX 4060 Ti в США озвучил достаточно точный Twitter* инсайдер MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), сообщает VideoCardz.
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По представленной информации, версия GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ получит рекомендованную цену 399 долларов США, как и предшественник. Варианту на 16 ГБ, который может появиться в конце июля, приписывают цену 499 долларов США. Ранее сообщалось, что прибавка памяти немного увеличит энергопотребление видеокарты и, возможно, потребует изменений в графическом процессоре.
Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ получит 4352 CUDA ядра, что было подтверждено отчётом Geekbench. Интерфейс памяти ожидается 128-битный, что в совокупности с чипами 18 Гбит/с обеспечит пропускную способность 288 ГБ/с.
- Источники
- MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ