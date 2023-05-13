Однако специалисты не ожидают изменений в основных спецификациях.

В этом месяце от компании NVIDIA ожидают презентации видеокарт среднего сегмента GeForce RTX 4060 в различных модификациях. По слухам, в этом месяце начнут продажи RTX 4060 Ti на 8 ГБ, а к июлю компания якобы планирует версию на 16 ГБ. По информации VideoCardz, для производства модели с увеличенным объёмом памяти потребуются не только более ёмкие чипы GDDR6, но и другой графический процессор. Если для 8-гиговой версии будут использовать GPU с обозначением AD106-350, то для 16-гиговой подготавливают версию 351.

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На данный момент точные спецификации видеокарт неизвестны, предполагается, что количество активных блоков в версиях 350 и 351 будет одинаковым, тем не менее, потребуются какие-то изменения на физическом уровне. С другой стороны, не исключены изменения, как в графическом процессоре, так и в скорости чипов памяти. В качестве примера можно вспомнить версии GeForce GTX 1060 на 3 и 6 ГБ, младшая получила более урезанный GPU. Увеличение количества чипов памяти немного отразится на энергопотреблении RTX 4060 Ti, ожидается повышение примерно на 5 Вт, до 165 Вт.

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Модели GeForce RTX 4060 8 ГБ приписывают 4352 CUDA ядра, повышение частоты до 2535 МГц, 8 ГБ 128-битной GDDR6 с чипами 18 Гбит/с и дату начала продаж 24 мая.

Источники VideoCardz